Diretta Sassari Burgos/ Streaming video tv: Champions League, gara-1 ottavi di finale

Sassari Burgos si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 4 marzo, presso il PalaSerradimigni: è gara-1 degli ottavi di finale di basket Champions League 2019-2020. Archiviata una fase a gironi decisamente lunga – 14 partite per ciascuna squadra – siamo nell’eliminazione diretta: la formula prevede una mini-serie al meglio delle tre gare con fattore campo in mano a chi si è classificata meglio nel turno precedente; in questo caso la Dinamo, che eventualmente potrà giocare gara-3 sul proprio parquet. Naturalmente Gianmarco Pozzecco spera di ottenere il pass per i quarti di finale alla prima occasione utile, e questo vorrebbe dire vincere questa sera e poi andare a imporsi anche in Castiglia e Leon; tuttavia per sapere se effettivamente il Banco di Sardegna volerà ai quarti in due partite bisognerà aspettare, adesso ci possiamo concentrare su quanto succederà al PalaSerradimigni e dunque sulla diretta di Sassari Burgos, aspettando la quale possiamo intanto valutare alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Burgos sui canali del nostro Paese; per gara-1 degli ottavi di Champions League non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo www.basketballcl.com. Qui avrete accesso al tabellino play-by-play e alle statistiche delle due squadre (anche individuali) che sono impegnate sul parquet del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI BURGOS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Burgos ci presenta una partita che vede la Dinamo partire favorita: l’unico problema per il Banco di Sardegna, oltre al fatto di sottovalutare eventualmente l’avversario, è quello di non aver giocato nel fine settimana per l’emergenza Coronavirus, dunque Gianmarco Pozzecco ha avuto tempo per preparare la sfida ma gli è mancato il conforto di una sfida ufficiale per verificare i progressi della sua squadra. Non solo: ricorderete che la Dinamo arriva dal flop di Coppa Italia, a Pesaro la Final Eight si è conclusa con una eliminazione al primo turno per mano di Brindisi e dunque gli isolani non hanno potuto rilanciarsi sul piano emotivo dopo quel ko. Tuttavia, dal punto di vista dei valori in campo Sassari sembra essere superiore: lo dice una fase a gironi che il San Pablo Burgos ha chiuso al terzo posto nel gruppo B (mentre la Dinamo è arrivata seconda nel girone A), lo dice la composizione dei due roster. Vero è anche che in partite come questa le differenze si possono assottigliare: vedremo dunque in che modo Pozzecco e i suoi giocatori approcceranno gara-1 degli ottavi di finale di Champions League, non resta che aspettare per avere il responso del parquet…



