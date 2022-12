DIRETTA SASSARI DIGIONE/ Video streaming tv: il commento di coach Piero Bucchi

DIRETTA SASSARI DIGIONE: PARLA BUCCHI

Manca sempre meno alla diretta di Sassari Digione, andiamo allora a rileggere le dichiarazioni di coach Piero Bucchi dopo il successo contro il Paok Salonicco nella precedente uscita del Banco di Sardegna in Champions League: “Partita durissima, importantissima per noi per riaprire il girone, siamo partiti con un grande primo tempo. Siamo una squadra molto diversa dall’anno scorso anche se alcuni giocatori sono uguali, non so se è la partita della svolta, però dobbiamo continuare a lavorare trovando un assetto definitivo, dobbiamo avere pazienza.

Ci vuole un processo di crescita dopo alcuni cambiamenti, che ne vedranno ancora uno con Dowe”. Infine, coach Bucchi aveva commentato anche la prestazioni di alcuni singoli della sua Dinamo Sassari: “Deshawn ha fatto un grande partita, le ha toccate tutte, ha convertito canestri, ha segnato 15 punti, è stato straordinario difensivamente con i rimbalzi, i cambi, le stoppate, spero che sia la prima doppia doppia di una lunga serie. Gerald ha fatto una buona partita, mi è piaciuto Nikolic, l’ho visto dentro l’incontro e ho giocato con due playmaker insieme”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSARI DIGIONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Digione non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Sassari Digione con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket, visitando l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

SASSARI DIGIONE: DINAMO ANCORA IN CORSA!

Sassari Digione, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 13 dicembre 2022, si gioca naturalmente presso il PalaSerradimigni di Sassari per la quinta giornata del girone G della Champions League 2022-2023 di basket, che deve ancora emettere parecchi verdetti e di conseguenza avrà una posta in palio molto alta nella partita odierna tra il Banco di Sardegna Sassari e gli ospiti francesi del JDA Bourgogne Dijon, i quali sono avversari diretti della Dinamo in una classifica che merita adesso un approfondimento dedicato.

Per presentare la diretta di Sassari Digione, dobbiamo allora sottolineare che il primo posto in questo gruppo è già in cassaforte per gli spagnoli dell’Unicaja Malaga, che hanno vinto quattro partite su quattro e andranno così alla seconda fase a gironi. Segue proprio il Digione con due vittorie e altrettante sconfitte, poi Sassari e il Paok Salonicco con un solo successo a fronte di tre sconfitte, ma è importante sapere che seconde e terze andranno a un turno di spareggio, mentre solo le quarte saranno eliminate immediatamente. Siamo comunque davanti a un bivio, perché oggi la classifica del girone di Champions League darà indicazioni chiarissime, dato che poi mancherà solamente un’altra partita. Che risposte ci darà quindi la diretta di Sassari Digione?

DIRETTA SASSARI DIGIONE: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Sassari Digione, naturalmente abbiamo già evidenziato che per il Banco di Sardegna Sassari questa partita segnerà in ogni caso una svolta: finora in Champions League la Dinamo ha esordito perdendo in casa contro Malaga per 76-87, poi c’è stato il brutto colpo del ko 88-68 sul campo del Paok Salonicco e l’andata è terminata con la sconfitta per 88-80 a Digione, quindi la situazione era drammatica, ma in seguito le speranze sono rinate grazie al successo per 82-78 contro i greci, anche se naturalmente senza ribaltare il -20 di differenza canestri dell’andata.

Ecco allora che pure questo dettaglio sarà importante oggi: pure contro Digione c’è un passivo da recuperare, ma è “solo” di otto punti e quindi si potrebbe pensare a ribaltare la differenza canestri, altrimenti (anche in caso di vittoria) Sassari sarebbe in svantaggio sia con Digione sia con il Paok e questo sarebbe un problema. Naturalmente però il primo obiettivo sarà la vittoria, altrimenti le speranze sarebbero davvero ridotte al lumicino, ma attenzione ai francesi, che sono stati capaci di vincere per 66-70 a Salonicco. Quale sarà dunque il verdetto della diretta di Sassari Digione?











