DIRETTA SASSARI PROMETEY: DINAMO CON LE SPALLE AL MURO

Sassari Prometey, in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 20:30 di mercoledì 27 ottobre, si gioca per la terza giornata nel gruppo A di basket Champions League 2021-2022. Un dentro o fuori per la Dinamo, cui non è rimasto troppo tempo per prendersi la qualificazione: la squadra di Demis Cavina ha leggermente ripreso fiato in campionato, ma in Europa ha perso entrambe le partite venendo sorpresa anche in due trasferte. Clamoroso il -27 di Tenerife, che adesso dovrà essere riscattato: qualificarsi appunto non sarà semplice.

Possiamo dire che questa diretta di Sassari Prometey sia uno spareggio per rimanere in corsa: anche gli ucraini infatti hanno sempre perso, per ora fanno meglio solo per la differenza canestri ma perdere questa sera potrebbe significare abbandonare i sogni di gloria, anche se arrivare secondi o terzi cambia il giusto (cioè quasi nulla) e dunque le speranze chiaramente esistono. Tra poco si gioca, vedremo allora cosa succederà sul parquet del PalaSerradimigni…

DIRETTA SASSARI PROMETEY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Prometey sarà trasmessa su Rai Sport: è infatti la televisione di stato a mandare in onda le partite di Champions League (almeno una volta la settimana), questa volta tocca alla Dinamo e naturalmente gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite sito o app ufficiali di Rai Play. Ricordiamo poi che la FIBA fornisce l’alternativa del canale ufficiale di YouTube, e anche qui chiaramente si tratterà di una visione in mobilità. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI PROMETEY: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sassari Prometey dicevamo che il Banco di Sardegna ha ripreso un po’ di slancio in campionato, ma domenica sera ha perso in casa contro Brescia: per il momento Demis Cavina mantiene un record positivo, ma su 12 partite in stagione ne ha vinte 7 e questo non è il passo che ci si aspettava da una squadra come la sua, soprattutto se in Champions League i successi sono ancora 0 e il girone certamente non era considerato impossibile.

Ora, arrivare primi sarà già un’impresa; il secondo o il terzo posto garantiscono il passaggio al play-in che a questo punto diventa l’obiettivo minimo della Dinamo, che non è ancora riuscita a trovare il ritmo giusto e, contro una squadra internazionalmente navigata come l’Iberostar, è andata incontro a una sconfitta davvero senza appelli. Va da sè allora che il Prometey sia una squadra da battere: bisognerà vincere l’emozione (possiamo dire così) di trovarsi di fronte Miro Bilan a pochi mesi dalla separazione, per il resto il PalaSerradimigni vuole celebrare un successo dopo l’ovazione al croato…

