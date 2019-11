Diretta Sassari Strasburgo/ Streaming video tv: la Dinamo gioca in Champions League

Sassari Strasburgo si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 13 novembre, presso il PalaSerradimigni: siamo nella quinta giornata del gruppo A di basket Champions League 2019-2020, e per la Dinamo questa partita potrebbe rappresentare un altro step verso la qualificazione ad un prossimo turno che appare sempre più vicino. Dopo la straripante vittoria sul parquet del Polski Torun il Banco di Sardegna ritrova il proprio pubblico: se la vede con un’avversaria dalla forte tradizione europea e che sicuramente è partita con l’idea di fare strada in questo torneo, ma la scorsa settimana ha incassato un’inaspettata sconfitta interna (contro l’Unet Holon) e si è così allontanata dal primo posto in classifica occupato da tre squadre – tra cui quella di Gianmarco Pozzecco. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Strasburgo; aspettandone la palla a due possiamo indicare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Strasburgo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Champions League è quello classico, vale a dire che tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player la potranno seguire in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Inoltre potrete avere informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, visitando il sito ufficiale della competizione all’indirizzo championsleague.basketball.

DIRETTA SASSARI STRASBURGO: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Strasburgo arriva a pochi giorni da un beffardo ko per il Banco di Sardegna: nell’ormai tradizionale sfida contro Venezia la squadra di Gianmarco Pozzecco è caduta sul filo di lana. A 1’26’’ dalla sirena Curtis Jerrells ha realizzato il canestro del sorpasso, ma poi Mitchell Watt con 6 secondi da giocare ha indovinato la conclusione del nuovo +1 a favore della Reyer. Sassari non è nemmeno riuscita a organizzare il tiro della vittoria: così è terminata una partita a bassissimo punteggio, che ha impedito alla Dinamo di tenere il passo di Brindisi e l’ha portata al terzo posto in classifica. In Champions League come abbiamo visto le cose vanno meglio: gli isolani comandano la classifica insieme a Turk Telekom e Manresa e in questo momento sono primi per la differenza canestri. Strasburgo invece ha due vittorie e due sconfitte; ha giocato soltanto una volta fuori casa e ha perso nettamente (in Polonia, dove la Dinamo ha appena vinto) e dunque anche questo dato contribuisce a dare Pozzecco e i suoi ragazzi come favoriti. La sfida però parte sempre e comunque dallo 0-0, pertanto sarà importante l’atteggiamento della squadra sarda che oramai intravede l’accesso al prossimo turno del torneo.



