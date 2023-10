Diretta/ Sassari Tortona (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket A, 28 ottobre 2023)

DIRETTA SASSARI TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Sassari Tortona sta finalmente per farci compagnia. In precedenza abbiamo accomunato le due società su un ideale piano di crescita, e allora bisogna ricordare che il Banco di Sardegna è salito in Serie A1 nel 2010 e nelle prime due stagioni ha sempre centrato i playoff, ma con la semifinale arrivata soltanto nel secondo anno. Da quel momento le cose sono migliorate sensibilmente: secondo posto in regular season nel 2013, altra semifinale la stagione seguente con vittoria della Coppa Italia fino al capolavoro della stagione seguente, il tris scudetto-coppa-Supercoppa a segnare il grande momento di Meo Sacchetti.

Tortona, se vogliamo dirla tutta, al momento ha fatto anche meglio: due stagioni in Serie A1 ed entrambe le volte semifinale playoff raggiunta, adesso però bisognerà valutare la crescita e la costanza nel tempo perché Sassari ha avuto almeno cinque anni straordinari in cui ha saputo lottare con le corazzate del nostro basket e anche batterle. Intanto si tratta di provare a espugnare il PalaSerradimigni, impresa mai banale; noi quindi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i tanti protagonisti sul parquet, perché finalmente qui è tutto pronto e la palla a due di Sassari Tortona sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI TORTONA STREAMING VIDEO e DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare, perché il canale di riferimento è presente al numero 211 del decoder. La maniera alternativa per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

IL PRECEDENTE

Si gioca tra poco la diretta di Sassari Tortona, e allora possiamo ricordare un precedente importante tra queste due squadre. Il 28 settembre dello scorso anno, al PalaLeonessa di Brescia, Dinamo e Bertram si erano affrontate nella semifinale di Supercoppa: un grande privilegio per Tortona, che nella prima stagione di sempre in Serie A1 era riuscita a centrare la semifinale playoff. In quella partita si era giocato punto a punto, con i piemontesi che però avevano spesso mantenuto la leadership; a 11 secondi dalla sirena Eimantas Bendzius aveva messo la tripla che aveva consegnato la finale a Sassari, poi battuta dalla Virtus Bologna.

Bendzius era stato MVP di quel match: 23 punti, 6/9 dal campo (4/5 dall’arco) e 31 di valutazione, poi 18 punti e 6 assist per Gerald Robinson con 9 punti e 6 rimbalzi di Chinanu Onuaku, che di lì a poco avrebbe lasciato la Sardegna e la nostra Serie A1. A Tortona non erano bastati i 25 punti di un Semaj Christon che aveva tirato 10/17, né i 23 di Mike Daum che aveva chiuso la sua partita con il 50% dal perimetro; era stata una delusione per una Bertram che però con quella partita si era comunque confermata a grandi livelli, tanto che poi in primavera avrebbe confermato la sua partecipazione alla semifinale playoff cadendo ancora per mano della Virtus Bologna. (agg. di Claudio Franceschini)

QUASI UNA CLASSICA!

Sassari Tortona, che sarà diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Andrea Valzani e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20:30 di sabato 28 ottobre: al PalaSerradimigni appuntamento con la quinta giornata di basket Serie A1 2023-2024. Partita che è diventata quasi un classico, perché di fronte ci sono due squadre che nelle ultime stagioni hanno rappresentato solide outsider alle corazzate; peraltro entrambe vengono da sfide contro le big, ed entrambe hanno perso con la Dinamo caduta al PalaDozza, e rimasta perciò ad una vittoria e tre sconfitte in questo avvio di stagione.

Tortona invece ha perso in casa contro Milano, pur riuscendo a lottare per tutta la partita; sono due i successi della Bertram in campionato, la squadra di Marco Ramondino forse è partita peggio rispetto agli ultimi due anni ma ha tutto per risollevarsi e tornare a disputare i playoff. La diretta di Sassari Tortona ci aspetta e sarà certamente un bello spettacolo; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche incursione attraverso i temi principali che potrebbero emergere tra qualche ora nell’intrigante serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Tortona ci attende, di conseguenza possiamo dire che questa partita potrebbe essere un gustoso antipasto di playoff perché, come detto, nelle ultime due stagioni sia il Banco di Sardegna che la Bertram sono state in semifinale playoff, la storia è diversa ma potrebbe avere punti in comune perché anche la Dinamo ai tempi era riuscita a essere immediatamente competitiva dopo il salto in Serie A1. Nel caso di Sassari abbiamo avuto lo scudetto e un tris di trofei forse irripetibile; per quanto riguarda Tortona, bisognerà ancora aspettare per scoprire se si possa arrivare a certi livelli.

Di sicuro il match del PalaSerradimigni rappresenta la sfida tra due società che sono riuscite a lavorare bene sfruttando l’entusiasmo della piazza e la solidità del loro progetto, raggiungendo risultati insperati e riuscendo a inserirsi in una lotta al vertice che avrebbe dovuto riguardare altre squadre. Come già detto, l’inizio di stagione non è stato dei migliori ma pian piano entrambe le squadre possono certamente risalire la corrente e ritagliarsi ancora una volta il loro posto al sole, intanto sarà molto interessante scoprire quale delle due riuscirà questa sera a portare a casa una vittoria comunque importante.











