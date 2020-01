Diretta Sassari Torun/ Streaming video tv: partita da vincere per la Dinamo

Sassari Torun, in diretta dal PalaSerradimigni della città sarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 15 gennaio, per l’undicesima giornata del gruppo A della Champions League 2019-2020 di basket. Il Banco di Sardegna fa parte di un terzetto di squadre al comando di questo girone, anche se con la sconfitta ad Ostenda di settimana scorsa la compagine di Gianmarco Pozzecco ha perso il primato solitario. La classifica ora ci parla per Sassari di sette vittorie e tre sconfitte, come Manresa e Turk Telekom, ma resta comunque eccellente il margine di vantaggio sulla quinta – che è il dato fondamentale dal momento che passeranno il turno le prime quattro di ogni girone. Sassari Torun inoltre potrebbe segnare un passo avanti decisivo, dal momento che i polacchi sono ultimi con due sole vittorie fino a questo momento: un successo è “obbligatorio” per il Banco di Sardegna Sassari, che in questo modo ipotecherebbe l’accesso agli ottavi di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Torun non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA SASSARI TORUN: IL CONTESTO

Verso la diretta di Sassari Torun, dobbiamo ricordare che settimana scorsa per la Dinamo c’è stato uno stop a causa della sconfitta in Belgio per 88-82, che dovrebbe comunque rimanere un semplice incidente di percorso sulla strada verso gli ottavi. In compenso le cose stanno andando benissimo in campionato per il Banco di Sardegna, che viaggia al secondo posto con quattordici vittorie e appena tre sconfitte in diciassette partite. L’ultima affermazione è arrivata domenica scorsa contro Varese (93-87 in casa), anche se si è trattato di un successo sofferto, perché la Openjobmetis non si è mai arresa ed è stata la nettissima differenza nei tiri liberi (30/38 per Sassari, 7/10 per Varese) a sancire la vittoria dei padroni di casa sardi. Adesso si torna a pensare alla Champions League: il match con il Torun è un’occasione favorevole che va sfruttata.



