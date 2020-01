Diretta Sassari Trento/ Streaming video tv: Pozzecco è favorito (basket A)

Sassari Trento, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Perciavalle e Sergio Noce, si gioca al PalaSerradimigni della città sarda questa sera, sabato 25 gennaio 2020, e sarà uno dei tre anticipi della ventesima giornata della Serie A di basket. L’appuntamento con Sassari Trento è fissato alle ore 20.30, quando avremo la palla a due del match tra due delle squadre che hanno caratterizzato le ultime stagioni del basket italiano. Bisogna però anche dire che l’attualità vede in una situazione decisamente migliore il Banco di Sardegna Sassari, che in classifica ha 30 punti grazie a un record di 15-3, mentre la Dolomiti Energia Trento naviga a quota 16 con un bilancio in negativo (8-10) ed è pure reduce da una pesante batosta casalinga contro Reggio Emilia. Discorso ben diverso per Sassari, che arriva da una larga vittoria a Pesaro e vuole continuare a volare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trento non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI TRENTO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Sassari Trento, abbiamo già accennato al fatto che gli obiettivi stagionali della Dinamo e dell’Aquila sembrano essere assai diversi. Tutto bene sinora per Sassari, in campionato e anche in Champions League: gli uomini di Gianmarco Pozzecco stanno facendo tutto per bene e si può a questo punto mettere nel mirino l’obiettivo del primo posto al termine della stagione regolare, per il quale ingaggiare un bel duello con la Virtus Bologna. Trento invece ci ha abituati a partenze lente con successive crescite imperiose: adesso però è giunto il momento di cambiare marcia, altrimenti i playoff rischiano di allontanarsi. Pesa in tal senso il brutto k.o. nella scorsa giornata: pagina da dimenticare in fretta perché quella non può essere la vera Dolomiti Energia, servirà però molto di più per provare a mettere in difficoltà Sassari in casa sua…



© RIPRODUZIONE RISERVATA