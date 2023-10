DIRETTA/ Sassari Treviso video streaming tv: Bucchi è il grande ex (basket A1, 14 ottobre 2023)

DIRETTA SASSARI TREVISO: L’EX

Piero Bucchi è l’ex di giornata nella diretta di Sassari Treviso: nella sua lunghissima esperienza il coach bolognese si è fermato anche a Treviso, in un’epoca in cui la squadra stava provando a ripartire avendo esaurito il primo grande ciclo Benetton (quello di Toni Kukoc e di tanti altri) e volendo aprirne un altro. Era il 1999: nella stagione precedente Treviso, allenata da un certo Zelimir Obradovic, aveva raggiunto la finale scudetto perdendola contro Varese, poi la società veneta si era affidata a Bucchi che arrivava dalla promozione in Serie A1 con Rimini.

In due anni, Bucchi con Treviso ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, per poi lasciare e andare brevemente in Polonia ma tornare per aprire i cicli di Roma e soprattutto Napoli; tra i giocatori allenati Marcelo Nicola, l’anno scorso coach della NutriBullet, Tyus Edney, Riccardo Pittis, Denis Marconato, Massimo Bulleri, Marcus Brown, Petar Naumoski(tornato dopo cinque anni), Bostjan Nachbar e la prima versione trevigiana di Jorge Garbajosa. Niente male davvero, ma del resto Bucchi ha poi dimostrato il suo grande valore riportando in alto Napoli (con vittoria della Coppa Italia) e Brindisi, adesso ci sta riprovando con Sassari e nonostante l’avvio di stagione sia stato negativo c’è tutto per rialzare la testa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Treviso non sarà fornita sui canali della nostra televisione, perché sono altre le partite che per questa giornata di Serie A1 verranno mandate in onda: di conseguenza l’unico modo per assistere al match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione del campionato, chiaramente con visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

ANCORA AL PALO!

Sassari Treviso viene diretta dagli arbitri Baldini, Giovanetti e Marziali: alle ore 19:30 di sabato 14 ottobre il PalaSerradimigni ospita la partita valida per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Si affrontano due squadre che hanno già l’acqua alla gola: la Dinamo certamente era attesa a tutt’altro tipo di partenza, ma dopo aver perso in casa contro la sorprendente Napoli si è fatta sorprendere anche da Cremona, dunque ha un assoluto bisogno di cogliere la prima vittoria per evitare che certi fantasmi prendano sempre più consistenza nell’ambiente.

Due sconfitte anche per Treviso, caduta in maniera onorevole contro Milano e poi battuta nettamente da Brescia, in casa: per la NutriBullet l’obiettivo resta quello della salvezza e ci sono altre cinque squadre che hanno perso entrambe le gare, ma anche per questo bisogna cominciare a creare un po’ di differenza rispetto alla concorrenza. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Sassari Treviso prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questa serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Sassari Treviso ci soffermiamo appunto sulla difficoltà delle due squadre in questo inizio di stagione. Il Banco di Sardegna è una squadra che l’anno scorso ha giocato la semifinale playoff, dunque era appunto attesa a un campionato quantomeno di conferma perché rimane un roster costruito per arrivare in profondità e, almeno idealmente visto che le distanze sono ampie, provare a lottare con le big per un posto al sole. Piero Bucchi avrà tanto lavoro da svolgere per uscire da questa situazione che si è fatta complessa, e certamente questa sera avrà una bella occasione.

Potrebbe facilmente arrivare la terza sconfitta consecutiva per Treviso, che al momento non sta ancora ricevendo benefici dai nuovi acquisti: su tutti coach Frank Vitucci tornato qui per il salto di qualità, ma l’allenatore veneto si è portato da Brindisi Ky Bowman e D’Angelo Harrison. La formula non sta funzionando, e la sconfitta al PalaVerde contro Brescia è stata davvero netta e senza attenuanti: siamo soltanto alla metà di ottobre ma sarà già difficile risollevarsi da questo scenario, al momento si può solo sperare che altre squadre facciano peggio nell’attesa che anche questa NutriBullet inizi a girare come davvero potrebbe.











