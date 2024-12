DIRETTA SASSARI TREVISO: LA DINAMO NON PUÒ SBAGLIARE!

Per la diretta Sassari Treviso l’appuntamento è alle ore 17:00 di domenica 22 dicembre, le due squadre si affrontano al PalaSerradimigni nella 12^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e per il Banco di Sardegna c’è un’altra partita casalinga per provare a girare una situazione che si sta facendo parecchio complicata. Sassari non riesce proprio a fare il salto di qualità: domenica scorsa ha perso in casa contro Reggio Emilia, una partita che per come si era messa avrebbe potuto vincere e che invece ha peggiorato uno scenario che vede la Dinamo in lotta per la salvezza, senza potersi permettere di fare alcun calcolo legato ai playoff, almeno per ora.

Calcoli che fa eccome Treviso, che improvvisamente ha cambiato passo: la NutriBullet ha rischiato parecchio nell’ultima giornata ma alla fine ha scovato il talento di Ky Bowman, che ha sorpassato e battuto Cremona permettendo alla squadra veneta di rimanere ancorata alla zona playoff, che al termine del girone di andata porterebbe alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Un’occasione assolutamente da sfruttare per una società che da tempo non ha soddisfazioni che non siano la salvezza, ora dunque nella diretta Sassari Treviso i veneti andranno a caccia di un’altra vittoria per portarsi ancora più su in classifica.

DIRETTA SASSARI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna possibilità di seguire la diretta Sassari Treviso, ma abbiamo un’opzione che è valida per tutte le partite di basket Serie A1: come ben sappiamo infatti questo campionato è fornito integralmente dalla piattaforma DAZN, per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento e la visione di questo match sarà con due alternative, vale a dire la tradizionale diretta Sassari Treviso streaming video su tablet e smartphone oppure comunque in televisione, dotata di connessione a internet, ma anche attraverso i device compatibili con DAZN.

DIRETTA SASSARI TREVISO: SITUAZIONE ROVESCIATA

Sarà stimolante assistere alla diretta Sassari Treviso, anche perché potremmo presentare questa partita del PalaSerradimigni dicendo che i ruoli si siano invertiti. Nelle ultime stagioni infatti era il Banco di Sardegna la squadra che lottava per i playoff, spesso e volentieri li raggiungeva e magari era anche capace di volare in semifinale, mentre la NutriBullet si doveva appunto accontentare di confermare la permanenza in Serie A1 dovendo peraltro soffrire parecchio per ottenerla.

Ora invece è tutto diverso: certamente siamo solo a fine dicembre e tante cose possono ancora cambiare, ma per adesso questo è lo scenario. Ovvero una Sassari che sta soffrendo e deve guardarsi le spalle perché la concorrenza è agguerrita e potrebbe risucchiare gli isolani in zona retrocessione, e una Treviso che invece ha svoltato – non aveva iniziato benissimo nemmeno in questo campionato – e ora rappresenta un rebus per tutti, anche perché in panchina c’è un coach esperto come Frank Vitucci e il talento a questo roster non manca. Dunque attenzione alla NutriBullet, certamente una delle squadre più in forma nelle ultime settimane e che ha il dovere di sfruttare questa condizione per mettersi al riparo in previsione, eventualmente, di tempi peggiori.