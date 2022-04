DIRETTA SASSARI TREVISO/ Video streaming tv: la storia e le curiosità sulla partita

DIRETTA SASSARI TREVISO: LA STORIA

La storia di Sassari Treviso è legata anche al nome di Piero Bucchi: il coach bolognese infatti è un ex di questa partita, ma alla Benetton come avversaria ha anche legato uno dei ricordi più belli in carriera. Andiamo con ordine: Bucchi era arrivato sulla panchina di Treviso nel 1999, sostituendo un certo Zelimir Obradovic che, come ultimo compito in società, aveva condotto la Benetton alla finale scudetto persa contro Varese. Bucchi si era insediato a Treviso e aveva fatto decisamente bene: nella sua prima stagione come allenatore aveva vinto la Coppa Italia, all’inizio della seconda aveva invece timbrato la Supercoppa. Non gli era riuscito vincere il campionato, perché nel 2000 aveva perso la finale contro la Fortitudo mentre l’anno seguente era stata la Virtus Bologna a sbarrargli la strada in semifinale.

Dopo una breve esperienza allo Slask Wroclaw, Bucchi era rientrato in Italia per allenare una prima volta Napoli, ma lo straordinario ciclo lo aveva aperto tra il 2005 e il 2008. Nella sua prima stagione, come a Treviso, aveva vinto la Coppa Italia: in semifinale la sua Carpisa aveva battuto proprio la Benetton, mentre in finale era stata fatta fuori la Virtus Roma, allenata dallo stesso Bucchi nei tre anni precedenti e poi, nel 2019, riportata in Serie A1. Corsi e ricorsi storici dunque, anche per quanto riguarda il match di questa sera e l’incrocio con l’allenatore avversario… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Sassari Treviso non è una di quelle che per questa giornata di basket Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SASSARI TREVISO: LA NUTRIBULLET SPERA!

Sassari Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Giulio Pepponi, è valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 13 aprile presso il PalaSerradimigni. Si gioca tra playoff e salvezza: la Dinamo, che deve ancora recuperare una partita, ha sprecato una bella chance per blindare la sua qualificazione alla post season facendosi battere dalla rediviva Pesaro, e dunque ora dovrà nuovamente lottare per andare a prendersi un obiettivo che veniva considerato minimo all’inizio della stagione.

La NutriBullet ha invece salutato l’esordio di Marcelo Nicola come allenatore vincendo sul parquet di Varese: una vittoria di importanza capitale, che ha portato Treviso ad avere due partite di margine sulla retrocessione. Il compito è tutt’altro che finito, ma se non altro i veneti hanno potuto respirare; ora però si devono tuffare nella diretta di Sassari Treviso con la consapevolezza di dover dare tutto per 40 minuti e che la questione resta delicata. Vedremo cosa succederà sul parquet del PalaSerradimigni, nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi che sono legati alla partita.

DIRETTA SASSARI TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo quindi alla diretta di Sassari Treviso, una partita molto bella e che l’anno scorso sarebbe stato un incrocio tra due squadre da playoff “abbondanti”, visto che erano terminate rispettivamente al quinto e sesto posto della regular season. Quest’anno però le cose sono andate diversamente, come del resto è dimostrato dal fatto che entrambe abbiano cambiato allenatore: lo ha fatto per primo il Banco di Sardegna che si è affidato a Piero Bucchi, e con lui in effetti le cose sono abbastanza migliorate pur se non si è trattato di un cambio di scenario clamoroso.

Sperano che sia così invece a Treviso, perché davvero la salvezza non è ancora archiviata: certo la Fortitudo Bologna dovrebbe viaggiare al doppio della velocità tenuta finora e anche così la NutriBullet dovrebbe perdere sempre o quasi, ma va detto che l’ultimo periodo di Max Menetti aveva rivelato una squadra in netta difficoltà e incapace di svoltare mentalmente, tanto che – sia stato un caso o meno – l’avvento di Nicola ha portato la giusta energia per imporsi a Varese. Adesso però Treviso deve confermare il blitz della Enerxenia Arena per mettersi al sicuro, vedremo se ci riuscirà.











