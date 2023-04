DIRETTA SASSARI TRIESTE/ Video streaming tv: ecco le dichiarazioni di Piero Bucchi

DIRETTA SASSARI TRIESTE: PARLA BUCCHI

Cresce l’attesa per la diretta di Sassari Trieste, noi allora facciamo un passo indietro alla scorsa giornata di campionato per leggere cosa aveva dichiarato al PalaPentassuglia coach Piero Bucchi, in sede di commento sulla pesante sconfitta della sua Dinamo Sassari a Brindisi: “E’ stata una partita che abbiamo giocato un po’ sotto tono rispetto agli ultimi tre mesi. Ovviamente complimenti a Brindisi che ha giocato un’ottima gara, noi dobbiamo invece ritrovare subito la garra giusta che ci aveva contraddistinto fino adesso e che qui ci è mancata.

DIRETTA/ Brindisi Sassari (risultato finale 92-58): crollo sardo nel secondo tempo!

E’ venuta meno l’energia che ci ha contraddistinto nel periodo che ci ha visto risalire in classifica e ci ha visto vincere 8 partite su dieci”. Bucchi salva la prima parte di match, poi ben poco ha funzionato, ma non ne vuole fare un dramma: “Abbiamo giocato i primi due quarti abbastanza bene, poi sono venute meno le energie. Pensare di venire qui a Brindisi e avere la possibilità di vincere perdendo 24 palloni è un po’ complicato. Non resta altro da fare che ritrovare un po’ più di brillantezza. Non ci fasciamo la testa e andiamo per la nostra strada”, aveva concluso così la sua analisi il coach di Sassari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Sassari Treviso (risultato finale 81-68): vittoria sarda!

SASSARI TRIESTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trieste non sarà disponibile, dal momento che non è tra le partite trasmesse in questa giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Sassari Trieste, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Verona Sassari (risultato finale 87-74): la Scaligera vince a sorpresa!

SASSARI TRIESTE: GLI OSPITI IN CERCA DI TRANQUILLITÀ…

Sassari Trieste, in diretta naturalmente dal PalaSerradimigni della città sarda, si gioca con palla a due fissata per le ore 20.30 di questa sera, mercoledì 19 aprile 2023, nel contesto della ventisettesima giornata della Serie A di basket che si disputa in un turno infrasettimanale. Classifica alla mano, possiamo osservare che la diretta di Sassari Trieste dovrebbe avere nei panni dei favoriti i padroni di casa sardi, dal momento che il Banco di Sardegna Sassari ha 30 punti in classifica mentre la Pallacanestro Trieste non va oltre quota 20 punti.

Gli obiettivi quindi sono diversi: la Dinamo Sassari punta alla posizione migliore possibile nella griglia dei playoff, che non dovrebbero essere in discussione sebbene nella scorsa giornata il Banco di Sardegna abbia raccolto un pesantissimo rovescio (-34) sul campo di Brindisi, mentre Trieste arriva dalla sconfitta casalinga contro Varese e deve ancora mettersi al sicuro, perché la salvezza non è ancora in cassaforte. Chi riuscirà a ripartire? Sulla carta sono favoriti i padroni di casa, ma aspettiamo con curiosità il verdetto della diretta di Sassari Trieste…

DIRETTA SASSARI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Per presentare ancora meglio la diretta di Sassari Trieste, naturalmente per il Banco di Sardegna dovrà essere chiaro il desiderio di riscatto dopo l’umiliante sconfitta di Brindisi, un -34 (92-58) che fa malissimo, a maggior ragione se si considera che i sardi non sono inferiori tecnicamente ai pugliesi. Domenica però Sassari è durata un solo quarto, chiuso in vantaggio di un punto, poi con il passare dei minuti è andata sempre peggio, sia in difesa sia in attacco. La speranza è che lo schiaffo possa fare bene in termini di suscitare una reazione…

Anche Trieste è reduce da una sconfitta e più in generale ha vinto solo una delle ultime cinque partite: il piatto piange per i giuliani, che contro Varese erano partiti molto bene ma hanno incassato la sconfitta a causa di un ultimo quarto assai negativo (15-22), che ha decretato il punteggio di 80-83 sulla sirena nonostante i 27 punti di un Corey Davis che in attacco ha recitato davvero troppo solo. Oggi chi saprà tornare a sorridere grazie alla diretta di Sassari Trieste?











© RIPRODUZIONE RISERVATA