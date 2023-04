Diretta/ Trieste Varese (risultato 24-17) streaming video tv: Brown domina

DIRETTA TRIESTE VARESE (RISULTATO LIVE 24-17): FINE PRIMO QUARTO

Comincia la diretta di Trieste Varese, mettetevi comodi perché il primo quarto di questo match è stato particolarmente chiuso, soprattutto in ottica offensiva. Le due squadre infatti non brillano per l’attacco e vincono le loro gare grazie alle difese. Non stupisce infatti il risultato fino a questo momento.

Il Varese però riesce a stare più avanti nel computo totale grazie soprattutto al lavoro dell’americano Brown, grande gestione della palla con personalità. I suoi tiri si stanno rivelando efficaci quanto i passaggi. La chiave potrebbe essere ritrovata nelle rotazioni tra queste squadre, che in questo momento stanno giocando ancora con gli stessi effettivi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRIESTE VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due di Trieste Varese si alza tra poco: ci resta il tempo per ricordare che all’andata, giocata il 18 dicembre al Lino Oldrini, la Openjobmetis aveva vinto 104-99 una partita complessa, nella quale l’Allianz aveva rimontato 13 punti di svantaggio sfiorando lo scherzetto, che Varese era poi stata brava ad evitare all’overtime. Una delle non poche partite dei lombardi in tripla cifra per punti segnati: Colbey Ross ne aveva messi 27 tirando 8/15, Markel Brown aveva dato il suo contributo con 20 punti pur con mano fredda dall’arco (2/8), Tariq Owens era stato importante sotto canestro con 7 rimbalzi ai quali aveva aggiunto 14 punti. Per Trieste invece 28 punti del solito Frank Bartley (8/18) che tuttavia aveva anche perso 5 sanguinosi palloni; 22 per Frank Gaines con 7/11, 5 rimbalzi e 4 recuperi, 19 per Corey Davis autore di un 8/17 cui aveva aggiunto 7 rimbalzi e 5 assist. Adesso è davvero arrivato il momento di giocare: possiamo metterci comodi e stare a vedere con trepidazione quello che ci racconterà il parquet dell’Allianz Dome, finalmente qui è tutto pronto allora lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questa importante partita, la diretta di Trieste Varese sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE VARESE: LA STORIA

La storia di Trieste Varese è fatta di tanti incroci, ma è anche vero che queste due squadre si sono raramente sfidate in periodi nei quali entrambe erano al top. Per esempio: negli anni del nono e decimo scudetto di Varese (gli ultimi due) Trieste era in Serie A2, mentre nel periodo della Divarese comunque ancora competitiva l’Allianz conosceva stagioni difficili con tanto di ritorno nelle serie minori, tanto da far pensare a Stefanel che fosse arrivato il momento di trasferire armi e bagagli a Milano. Ancora: nel 1994, stagione della storica semifinale triestina (e ultima annata targata appunto Stefanel), Varese era in Serie A2, sarebbe tornata subito al piano di sopra ma intanto viveva un momento di forte transizione. Nel 2002, finalmente, entrambe le squadre sono arrivate ai playoff ma quella post season era allargata a dodici squadre: Trieste era giunta settima e Varese decima. Si erano incrociate al primo turno: a spuntarla erano stati i giuliani (poi eliminati da Treviso) che avevano vinto gara-1 e gara-3 in casa perdendo il secondo episodio della serie in Lombardia. In panchina la sfida tra Cesare Pancotto e Gregor Beugnot, in campo quella tra Nate Erdmann e Derek Hamilton: altri tempi, ma comunque belle sfide… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTE VARESE: RISCATTO PER DUE!

Trieste Varese, partita in diretta alle ore 18:30 di domenica 16 aprile, si gioca all’Allianz Dome per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È possibile riscatto per due, perché entrambe le squadre hanno perso nell’ultimo turno: Trieste lo ha fatto a Trento, e la giornata è stata sfavorevole per i risultati delle avversarie che hanno generato una situazione ancora delicata, visto che l’Allianz ha sì quattro squadre alle sue spalle ma difende anche una sola vittoria rispetto alla zona retrocessione.

Varese invece è caduta a sorpresa contro Reggio Emilia, in casa: sarebbe potuta essere la partita giusta per blindare la qualificazione ai playoff, invece rischia di essere pesante da assorbire a meno che ovviamente adesso arrivi una risalita immediata, visto che la lotta per la post season è serrata. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Trieste Varese, proviamo ora a fare le nostre solite valutazioni circa i temi principali che potrebbero emergere da questa importante serata all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Varese non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Trieste Varese dobbiamo dire che nel corso degli anni questa partita è tornata a essere una classica, come già lo era nel periodo in cui nella città giuliana era di stanza Stefanel; adesso la situazione delle due squadre è diversa, ma in generale nell’epoca recente possiamo parlare di realtà a caccia di un posto al sole tra stagioni più brillanti e altre in cui invece è stato difficile anche solo salvarsi. Allo stato attuale è meglio la Openjobmetis, ma come detto Varese deve ancora terminare la costruzione del ritorno ai playoff.

Trieste invece è partita malissimo tra dubbi legati al passaggio di proprietà, eventuali tagli nel roster ed esonero di Marco Legovich; poi la società è stata brava a fare quadrato, confermare lo status quo e ripartire infondendo fiducia all’ambiente. L’Allianz ha risalito la corrente, è uscita abbastanza presto dalla zona retrocessione ma sa bene di non aver ancora esaurito il compito, perché come detto la classifica è delicata e basterebbe anche una sconfitta in più del preventivato per far sprofondare la squadra in Serie A2. Dunque partita importante per entrambe, vedremo come andranno le cose…











