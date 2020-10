Diretta Sassari Trieste/ Streaming video tv: la Dinamo è favorita (basket Serie A1)

DIRETTA SASSARI TRIESTE: SFIDA INSIDIOSA PER I SARDI!

Sassari Trieste, che verrà diretta da Christian Borgo, Beniamino Manuel Attard e Gianluca Capotorto al PalaSerradimigni, rientra nel programma della 2^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2020-2021: si gioca alle ore 18:15 di domenica 4 ottobre. Partita molto interessante, tra due squadre che chiaramente vivono contesti diversi ma che allo stesso modo hanno aperto bene la stagione: per la Dinamo il successo contro Pesaro in una partita per nulla scontata contro una squadra di valore, dopo esserci caduta in una Supercoppa il cui cammino si è interrotto in semifinale. Anche l’Alma però è partita decisamente bene: affidata ancora ad Eugenio Dalmasson, ha schiantato Cremona dimostrando di poter fare un salto di qualità rispetto alla passata stagione e di poter correre per i playoff, anche se il principale obiettivo rimane chiaramente la salvezza. Vedremo dunque quello che succederà oggi nella diretta di Sassari Trieste, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali.

La diretta tv di Sassari Trieste non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle gare scelte per questa giornata di campionato; come sempre però tutti gli appassionati potranno godere della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

Sassari Trieste è soprattutto la partita di Gianmarco Pozzecco, ma una sfida nella quale il Banco di Sardegna dovrà dimostrare la sua forza: quest’anno gli isolani non si possono nascondere e partono con la pretesa di vincere lo scudetto, soltanto sfiorato nel 2019 e poi cancellato dal Coronavirus in un’annata che stava rilanciando le ambizioni della società. La Supercoppa ci ha fatto vedere come il roster sia stato costruito sull’asse formato da Marco Spissu e Miro Bilan, ma abbia chiaramente altre risorse: tra queste un Vasa Pusica che è già diventato protagonista, ma ovviamente una squadra costruita per arrivare in fondo deve avere la giusta profondità. Trieste si è appoggiata sul talento di Myke Henry, già protagonista in Supercoppa e della prima vittoria di campionato, e sui suoi veterani: in particolare Juan Fernandez può essere l’ago della bilancia all’interno della stagione, un elemento di sicuro affidamento sul quale Dalmasson conta molto, come del resto su Matteo Da Ros e Daniele Cavaiero che dovranno indicare la via ai loro compagni di squadra.

