Diretta Sassari Unet Holon/ Streaming video tv: per la vetta (Champions League)

Sassari Unet Holon si gioca alle ore 20:30 di martedì 28 gennaio, presso il PalaSerradimigni: siamo arrivati alla 13^ e penultima giornata nel girone A di basket Champions League 2019-2020. Per la Dinamo si tratta di una partita che può significare blindare il secondo posto in classifica e continuare a sperare nel primo: la qualificazione alla Top 16 è già avvenuta e sicuramente il Banco di Sardegna non scenderà oltre la terza piazza, ma un successo equivarrebbe a rimanere al sicuro anche rispetto alla posizione d’onore. Ricordiamo che nella sfida di andata Sassari aveva vinto in Israele di due punti; sicuramente per gli avversari la sfida è più importante perchè Holon si gioca ancora la qualificazione al prossimo turno, vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Unet Holon che rappresenta anche la possibilità di riscattare, per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, la bruciante sconfitta in campionato riprendendo la marcia. Intanto, possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Sassari Unet Holon non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il basket internazionale però è in esclusiva sulla piattaforma Eurosport Player, e infatti abbonandovi al servizio potrete seguire questa partita di Champions League con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Ricordiamo che il sito ufficiale www.basketballcl.com fornisce le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA SASSARI UNET HOLON: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto, Sassari Unet Holon rappresenta poco per la Dinamo una partita di poco conto in termini di qualificazione: il passaggio del turno in Champions League era già maturato con l’ultima affermazione, ma adesso per rendere più agevole il cammino (almeno sulla carta) la squadra isolana deve provare a vincere questa partita interna e tenere così a contatto il Turk Telekom, sperando però in una sua sconfitta. Infatti la doppia sfida diretta nei confronti della formazione di Ankara è sfavorevole per differenza canestri: questo vuol dire che se oggi gli avversari batteranno il Polski Torun (Sassari saprà già il loro risultato al momento di scendere sul parquet) la vittoria del girone sarà impossibile in caso di sconfitta interna. Viceversa, l’ultima partita contro il Manresa sarà ininfluente se il Banco dovesse vincere tra poche ore, perchè in ogni caso le gare di vantaggio resterebbero due e gli spagnoli, anche girando la differenza canestri, non potrebbero più raggiungere i sardi. Sassari dunque si trova in una posizione di forza non indifferente, ma sappiamo che vincere aiuta a vincere e Pozzecco vuole chiudere già oggi il discorso legato ai primi due posti.



