Diretta Sassari Varese/ Streaming video tv: snodo fondamentale per i lombardi (basket A1, 21 aprile 2024)

DIRETTA SASSARI VARESE: OPENJOBMETIS, SERVE VINCERE!

Sassari Varese viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Simone Patti: alle ore 12:00 di domenica 21 aprile avremo un lunch match per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, e una sfida delicatissima per la Openjobmetis che, avendo perso anche a Scafati, adesso rischia seriamente la retrocessione perché le concorrenti hanno raccolto vittorie di fondamentale importanza, tornando a spaventare concretamente una squadra che sembrava aver chiuso il discorso e che invece adesso sa di non avere più margini di errore.

La stagione di Sassari si è sostanzialmente conclusa domenica scorsa, con la sconfitta di Napoli: il Banco di Sardegna è salvo ma arrivare ai playoff è abbastanza complicato restando solo tre giornate da disputare e con gli incroci di calendario ancora previsti, dunque al PalaSerradimigni si comincia già a pensare a una stagione che dovrà essere di riscatto, anche se rispetto a qualche anno fa il progetto sembra essersi ridimensionato. Ora, vediamo in che modo approfondire i temi legati all’imminente diretta di Sassari Varese.

COME VEDERE SASSARI VARESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Non sarà disponibile la diretta tv di Sassari Varese, perché la partita non fa parte del pacchetto delle tre che in questa 28^ giornata sono fornite dai nostri canali. Resta comunque la possibilità della diretta streaming video per assistere al match, riservato comunque agli abbonati alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1. Per le informazioni utili sulla sfida, come su tutto il torneo e le squadre che vi partecipano, potrete consultare liberamente il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it.

DIRETTA SASSARI VARESE: LOMBARDI NEI GUAI

Nella diretta di Sassari Varese la pressione è tutta sulla Openjobmetis: i lombardi avevano la possibilità di archiviare la salvezza vincendo a Scafati contro una squadra di fatto tranquilla, invece hanno perso crollando nel secondo tempo e ora sotto di loro si spalanca il baratro della Serie A2, anche perché Pesaro sembra entrata in ritmo e con la vittoria contro Pistoia ha diminuito ulteriormente la distanza che la separa da Varese. Ai biancorossi tutto sommato potrebbe bastare battere Treviso domenica prossima, ma Tom Bialaszewski vuole evitare che si arrivi a un tutto per tutto.

Sassari, lo abbiamo già detto, affronta le ultime tre partite del campionato con la consapevolezza di aver raggiunto l’obiettivo principale, cioè la salvezza, ma anche il rammarico per qualche punto che, gettato alle ortiche, avrebbe potuto consentire di lottare per i playoff. L’esonero di Piero Bucchi è stato un duro colpo, Nenad Markovic ha lavorato bene dando nuove certezze e solidità ma per l’anno prossimo bisognerà capire quale possa essere il progetto del Banco di Sardegna, che difficilmente vorrà stare nel limbo troppo a lungo anche in virtù di un passato recente decisamente importante.











