DIRETTA SASSARI VARESE: CHI SI CONFERMA?

Per la diretta Sassari Varese siamo al PalaSerradimigni alle ore 12:00 di domenica 5 gennaio, dunque lunch match nella 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e partita che può permettere a una delle due squadre di confermarsi. La Dinamo ha sfruttato il calendario sabato scorso, ha vinto sul parquet di Cremona e non solo si è sensibilmente allontanata dalla zona retrocessione, ma ha anche tenuto vive le speranze di qualificarsi alla Coppa Italia: per come era iniziata la stagione vedere Sassari alla Final Eight sarebbe certamente una sorpresa, ma adesso la squadra isolana ha due partite per provare a fare il colpo.

Per quanto riguarda Varese, rimane pericolante ma intanto ha ottenuto una vittoria su Napoli che è importantissima: i lombardi hanno rischiato di sprecare un ampio vantaggio ma hanno giocato meglio i possessi decisivi, sono arrivati due punti che valgono almeno il doppio ma adesso i biancorossi hanno certamente bisogno di essere più costanti, e soprattutto di iniziare a vincere in trasferta. Ci proveranno anche nella diretta Sassari Varese, aspettando la quale possiamo fare qualche ulteriore considerazione sullo stato di forma delle due squadre e quello che potremmo aspettarci sul parquet del PalaSerradimigni.

ECCO COME SEGUIRE SASSARI VARESE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Abbiamo un appuntamento in tv per quanto riguarda la diretta Sassari Varese: la partita del PalaSerradimigni sarà infatti affidata a Eurosport 2 e potrete poi assistere al match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA SASSARI VARESE: UNA GRANDE CLASSICA

La diretta Sassari Varese rappresenta una classica di Serie A1, che si gioca ininterrottamente da tre lustri: sono due squadre regolarmente presenti nel massimo campionato di basket, anche se l’epoca recente ha sorriso maggiormente al Banco di Sardegna che in questo periodo ha saputo vincere uno scudetto oltre ad altre coppe, è tornata in finale e in generale è sempre rimasta nella parte alta della classifica. Le ultime stagioni a dire il vero non sono state all’altezza delle ambizioni, ma vedere Sassari ancora in lotta per la Coppa Italia ci dice che questo gruppo si è risollevato e ora può dare fastidio a parecchie rivali.

Varese invece si trova nella stagione della verità: sognava i playoff ma ha capito ben presto che anche solo salvarsi sarebbe stato durissimo, la posizione in classifica al momento permette di respirare almeno per qualche tempo ma è chiaro che la concorrenza sia agguerrita e che arriveranno incroci di calendario che possa risprofondare la Openjobmetis nel baratro. Serve allora una decisa sterzata: ricordiamo che questa Varese ha battuto sia la Virtus Bologna che Milano e quindi i valori ci sono senza ombra di dubbio, ma in termini generali manca ancora qualcosa per uscire definitivamente dai guai e fare il vero salto di qualità.