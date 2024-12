DIRETTA CREMONA SASSARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Qualche dichiarazione ci può introdurre alla diretta Cremona Sassari. Coach Demis Cavina, allenatore della Vanoli Cremona, dopo la sconfitta contro Trieste aveva voluto lodare Tariq Owens “per aver fatto il massimo per giocare”, che secondo Cavina è anche una dimostrazione “del desiderio che ha la squadra di centrare la salvezza”. Naturalmente questo nulla toglie ai problemi di Cremona, che ad esempio contro Trieste aveva pagato un gap di talento, non riuscendo a segnare quei canestri che invece gli avversari erano riusciti a mettere a segno proprio con la qualità.

Justin Bibbins era invece stato eletto MVP nel successo di Sassari contro Treviso, una partita della quale il giocatore della Dinamo vorrebbe replicare il terzo quarto, nel quale Sassari ha giocato nel modo che “vogliamo far vedere della nostra squadra”, con l’auspicio che quello sia “il nostro modo di giocare tutta la stagione”. Sassari aveva saputo vincere la partita nel suo momento più difficile e secondo Bibbins ciò era successo per la bravura nel “leggere quello che volevamo fare”. Una dote che è preziosa in ogni partita di basket, la Dinamo saprà metterla in campo anche nella diretta Cremona Sassari? Lo scopriremo fra poco… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CREMONA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Non avremo alcuna possibilità di seguire la diretta Cremona Sassari in tv, ma naturalmente c’è il riferimento valido per tutte le partite di basket in Serie A: infatti il massimo campionato è trasmesso integralmente dalla piattaforma DAZN, naturalmente tramite abbonamento per usufruire della tradizionale diretta Cremona Sassari in streaming video oppure anche in televisione, se dotata di connessione a internet.

SITUAZIONE DELICATA PER LA VANOLI

Con la diretta Cremona Sassari si aprirà la tredicesima giornata della Serie A di basket, alle ore 20.00 di questa sera, sabato 28 dicembre 2024, naturalmente presso il PalaRadi della città lombarda. In effetti proprio i padroni di casa saranno al centro dell’attenzione per la diretta Cremona Sassari, perché il campionato finora è stato fortemente deludente per la Vanoli Basket Cremona, che ha conquistato solamente due vittorie a fronte quindi di ben dieci sconfitte, essendo quindi una delle principali indiziate per la retrocessione.

Dall’altra parte ecco un Banco di Sardegna Sassari che non spicca in maniera particolare, ma sicuramente se la passa meglio con cinque vittorie e sette sconfitte. La Dinamo potrebbe quindi essere ancora in corsa per la Coppa Italia, anche se servirebbe un super finale del girone d’andata e anche la collaborazione altrui, ma soprattutto potrebbe rimanere in scia in ottica playoff e staccare forse definitivamente la lotta salvezza. Obiettivi opposti ma ugualmente importanti, chi si regalerà un Capodanno sportivamente più felice grazie alla diretta Cremona Sassari?

DIRETTA CREMONA SASSARI: DINAMO FRA SICUREZZA E RISCHI

Abbiamo allora già inquadrato la situazione delle due squadre verso la diretta Cremona Sassari, sicuramente i pericoli sono soprattutto per la Vanoli, che ha vinto solamente due volte, senza alcun beneficio dal fattore campo, dal momento che pure al PalaRadi il bilancio è estremamente modesto, con una sola vittoria a fronte di ben cinque sconfitte. Volendo trovare un motivo per sorridere, questo successo fu contro Varese nell’ultima partita casalinga di Cremona, che però in seguito ha raccolto due sconfitte in trasferta a Treviso e Trieste, quindi ha nuovamente grande bisogno di punti.

Per la Dinamo Sassari invece c’è un evidente problema in trasferta, dal momento che una sola delle cinque vittorie in questo campionato è arrivata lontano dalla Sardegna. Il bilancio è comunque più positivo grazie al buon rendimento casalingo, compresa la vittoria di settimana scorsa con un divertente 96-94 contro Treviso. Di certo gli ospiti potrebbero mettere sul piatto una maggiore serenità, mentre Cremona ha il peso di non poter sbagliare: quanto inciderà questo aspetto psicologico nella diretta Cremona Sassari?