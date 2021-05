Diretta Sassari Venezia/ Streaming video Rai: ultima spiaggia Dinamo, gara-3 quarti

DIRETTA SASSARI VENEZIA: I SARDI DURI A MORIRE

Sassari Venezia, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Carmelo Lo Guzzo e Andrea Bongiorni, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 16 maggio 2021, presso il PalaSerradimigni di Sassari, dove la serie dei quarti playoff della Serie A di basket si sposta per gara-3. La diretta di Sassari Venezia si annuncia delicatissima per i padroni di casa del Banco di Sardegna Sassari, dal momento che la Dinamo ha perso entrambe le partite disputate al Taliercio e adesso ha già le spalle contro il muro, mentre la Umana Reyer Venezia ha la grande opprtunità di chiudere la serie in teoria più equilibrata dei quarti già in tre sole partite.

Va detto che l’equilibrio effettivamente c’è stato nelle due gare disputate a Venezia, soprattutto nella prima che la Reyer ha vinto di un punto ai tempi supplementari, tuttavia infine il successo è sempre andato ai veneti che di conseguenza hanno l’opportunità di chiudere i conti già oggi. Per Sassari sarebbe una grande delusione che la formazione sarda cercherà naturalmente di evitare allungando la serie: che cosa succederà dunque in Sassari Venezia stasera?

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia sarà garantita questa sera in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video che sarà fornita da Rai Play oltre che da Eurosport Player, che trasmette su abbonamento anche ai playoff tutte le partite del campionato di Serie A di basket. Ricordiamo inoltre il live score play by play sul sito della Lega Basket. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO

DIRETTA SASSARI VENEZIA: IL CONTESTO

C’è dunque grandissima attesa per la diretta di Sassari Venezia, serie equilibratissima quanto all’andamento delle partite ma che vede la Reyer in vantaggio 2-0. Abbiamo già citato la vittoria per un solo punto e ai supplementari in gara-1, invece gara-2 si è risolta nei 40 minuti, ma comunque con uno scarto di soli cinque punti (83-78). L’uomo decisivo per la vittoria della Umana Reyer Venezia venerdì sera è stato senza dubbio Stefano Tonut, autore infatti di 25 punti con 6/7 da 2 e 4/8 da 3, trascinando la squadra lagunare in coppia con Watt, a sua volta autore di ben 20 punti, dunque in due hanno segnato più di metà dei punti di Venezia e sono stati incontenibili per Sassari, che deve rimpiangere il fatto di avere buttato via un grande inizio di partita, nel quale la Dinamo si era portata avanti addirittura di 17 punti sul 30-47. Coach Walter De Raffaele ha parlato di “resilienza” e in effetti quella che sembrava ormai una sconfitta è diventata una vittoria che potrebbe avere un peso enorme anche dal punto di vista psicologico. Per Venezia adesso il morale è alle stelle, Sassari invece saprà rialzarsi?

