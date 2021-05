Diretta Venezia Sassari/ Streaming video tv: big match nei quarti playoff! (gara-1)

DIRETTA VENEZIA SASSARI: TORNA LA SFIDA INFINITA!

Venezia Sassari, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Vicino e Fabrizio Paglialunga, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 13 maggio: siamo al Taliercio per gara-1 dei quarti di finale playoff di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida infinita, che tanto per intenderci ha rappresentato la finale scudetto due anni fa: nell’ultimo campionato regolarmente concluso la Reyer si era presa il tricolore quando la Dinamo era una grande sorpresa (per come si stavano mettendo le cose), e adesso che sono passati quasi due anni è davvero incredibile ritrovare le due squadre al primo turno dei playoff.

Tuttavia il fatto che dovessero competere con Milano e Virtus Bologna ha creato questa situazione, con in più l’inserimento di Brindisi nello scenario: insomma, una delle due dovrà essere eliminata subito e stiamo parlando di due concrete pretendenti alla vittoria del campionato. Il fattore campo ce l’ha Venezia perché il Banco di Sardegna ha perso punti importanti lungo una strada tortuosa e con difficoltà anche extra campo; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Sassari, aspettando la quale possiamo iniziare a presentare alcuni dei temi principali.

DIRETTA VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari non sarà una di quelle che verranno trasmesse sulla nostra televisione per gara-1 dei quarti di finale, ma ovviamente nel corso della stagione abbiamo imparato che l’alternativa c’è ed è come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket A1 – e dunque anche dei playoff: per questo servizio, che è in diretta streaming video, è però richiesta la sottoscrizione di un abbonamento.

DIRETTA VENEZIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Sassari ci presenta quindi una sfida infinita: due squadre che negli ultimi anni sono riuscite a entrare nell’élite del basket italiano e che a pieno titolo sono partite in questa stagione tra le quattro big per il titolo. Hanno entrambe raggiunto la semifinale di Supercoppa, ma la grande annata di Brindisi ha fatto in modo che arrivassero all’ultima giornata a giocarsi il quarto posto e dunque il fattore campo: la Reyer si è difesa con la vittoria sul parquet di Reggio Emilia, dunque alla Dinamo non è servito battere Brindisi in trasferta (nel match di recupero) e poi, con le pile scariche e probabilmente il playoff già in testa, è arrivata la sorprendente sconfitta di Desio. Che questo primo turno di post season sia una finale anticipata lo dimostra, come già detto, l’epilogo del campionato nel 2019; l’anno scorso non abbiamo potuto vedere un eventuale secondo capitolo della saga e oggi ci dobbiamo “accontentare” di un quarto di finale, che verrà giocato sui dettagli: Venezia potrà giocare una gara-5 sul proprio parquet, ma anche in questo caso Sassari è squadra capace di andare a vincere ovunque…

