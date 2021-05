Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: sfida sul filo (gara-2 quarti)

DIRETTA VENEZIA SASSARI: SECONDO ATTO DELLA SUPER SFIDA

Venezia Sassari, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Beniamino Manuel Attard e Denny Borgioni, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 14 maggio 2021, come gara-2 della serie dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket al Taliercio della città veneta. Sicuramente c’è grande attesa per la diretta di Venezia Sassari, anche perché ieri sera gara-1 si è risolta in favore dei padroni di casa della Umana Reyer Venezia solo al supplementare e per una piccolissima lunghezza di differenza (92-91), che però ha assegnato a Venezia il vantaggio nella serie con il Banco di Sardegna Sassari, che si annuncia come la più equilibrata ed incerta di questi quarti di finale, confermando naturalmente la tradizione che vede la sfida tra quarta e quinta della stagione regolare come la più incerta al primo turno dei playoff. La Reyer cerca il bis per affrontare poi con maggiore serenità le due successive partite in Sardegna, la Dinamo invece vincendo sposterebbe a proprio vantaggio l’inerzia della serie: cosa succederà dunque in Venezia Sassari?

DIRETTA VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari sarà visibile oggi in chiaro per tutti, perché la partita di basket sarà trasmessa su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando. Di conseguenza pure la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Sport, oltre che per gli abbonati ad Eurosport Player, punto di riferimento per seguire tutte le partite anche ai playoff. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VENEZIA SASSARI

DIRETTA VENEZIA SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Venezia Sassari, come era ampiamente previsto, si annuncia davvero stuzzicante. Si torna in campo a meno di 24 ore dalla fine della partita di ieri, che per di più si è trascinata fino ai supplementari: chi saprà recuperare meglio dalla fatica potrebbe avere un vantaggio fondamentale nell’odierna gara-2. Ricordiamo allora che ieri sera la prima partita della serie Venezia Sassari ha visto una eccezionale partenza della Dinamo, che era avanti di 10 lunghezze (14-24) dopo altrettanti minuti. Venezia però ha poi vinto i successivi tre parziali andando a ricucire quello strappo fino a sancire la parità dopo i 40 minuti regolamentari, per cui si è andati al supplementare, che ha confermato un grandissimo equilibrio tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, fino ai tiri liberi di Austin Daye che hanno scavato la differenza minima, ma sufficiente per sancire la vittoria di Venezia ad un passo dalla disputa anche del secondo supplementare.

