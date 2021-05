Diretta Sassari Venezia/ Streaming video tv: la Dinamo per impattare (gara-4 playoff)

DIRETTA SASSARI VENEZIA: ALTRO MATCH POINT REYER

Sassari Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Martolini e Guido Giovannetti, si gioca alle ore 20:45 di martedì 18 maggio presso il PalaSerradimigni: è gara-4 dei quarti playoff nei campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Dinamo ha vinto il terzo episodio della serie garantendosi un’altra partita nel suo palazzetto, ma questa sfida rappresenta il secondo match point per la Reyer: un successo esterno porterebbe Walter De Raffaele in semifinale, in caso contrario si tornerebbe al Taliercio per disputare un’infuocata gara-5.

Era quasi inevitabile che il primo turno dei playoff non si concludesse in tre partite, perché queste due squadre hanno sempre dato prova di gare equilibrate; così è stato nei due episodi giocati in Veneto, e infatti il Banco di Sardegna può forse recriminare su singoli possessi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Venezia, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che usciranno dalla serata del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia sarà disponibile su due canali: aperto a tutti ovviamente Rai Sport + HD – anche in alta definizione – mentre gli abbonati alla televisione satellitare si potranno rivolgere a Eurosport 2, presente infatti nel bouquet di Sky. Sarà garantita anche la visione in diretta streaming video: si potrà visitare senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Ray Play mentre, come ormai sappiamo, il portale Eurosport Playe fornisce tutte le partite di Serie A1 ai suoi clienti. Il portale ufficiale www.legabasket.it permette la consultazione del tabellino play-by-play e del boxscore aggiornati in tempo reale, così come le statistiche di squadre e giocatori. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Il quarto atto di Sassari Venezia è davvero difficile da decifrare: è sempre così quando si parla di una serie playoff perché ogni partita può essere totalmente diversa dall’altra, e infatti il match di domenica sera ci ha consegnato un Banco di Sardegna capace di dominare con armi che solitamente non gli sono congeniali, ovvero quelli della difesa e del controllo del ritmo. Quasi incredibile insomma che Gianmarco Pozzecco abbia vinto la gara segnando 75 punti, e soprattutto che lo abbia fatto con uno scarto importante: tuttavia le dimensioni del successo nei playoff non contano, ogni volta si resetta tutto e quello che è davvero importante è che Venezia si trova in vantaggio per 2-1, e dunque con un colpo al PalaSerradimigni si garantirebbe la semifinale. Dove, lo ricordiamo, aspetta già Milano che ha spazzato via Trento: le due corazzate sono pronte, ma la serie dei quarti potrebbe non finire qui…



