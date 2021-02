Diretta Sassari Venezia/ Streaming video tv: torna la sfida infinita! (basket A1)

DIRETTA SASSARI VENEZIA: BIG MATCH IN SARDEGNA!

Sassari Venezia si gioca in diretta dal PalaSerradimigni, con palla a due alle ore 20:00 di sabato 27 febbraio: appuntamento straordinario nella 20^ giornata di basket Serie A1 2020-2021, questa partita rappresenta il rematch dell’ultima finale scudetto (nel 2019) ma anche una sfida diretta per il secondo posto in regular season alle spalle di Milano. Infatti Dinamo e Reyer sono appaiate a 24 punti, in compagnia di Virtus Bologna e Brindisi; attualmente i lagunari sono indietro perché hanno giocato una partita in più (come la Segafredo) dovendo ancora riposare all’altezza di quello che sarebbe stato l’incrocio con Roma.

Una Sassari che purtroppo non è riuscita a imporsi in Coppa Italia, deludendo anzi le aspettative con l’eliminazione al primo turno; sotto accusa stavolta è finito Gianmarco Pozzecco bacchettato anche dal suo presidente. Venezia in semifinale ci è arrivata, ma poi si è dovuta inchinare a una Milano ingiocabile per chiunque; non resta allora che metterci in attesa dell’affascinante diretta di Sassari Venezia, nel frattempo possiamo fare qualche considerazione su quelle che potrebbero essere le principali indicazioni per leggere al meglio questa sfida nelle primissime posizioni del campionato di Serie A1.

DIRETTA SASSARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sassari Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2, canale accessibile sul decoder di Sky (numero 211) per i soli clienti dell’emittente: l’appuntamento alternativo per seguire questa partita sarà allora con la piattaforma Eurosport Player, alla quale dovrete essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Possiamo poi aggiungere che il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, mette liberamente a disposizione le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore) e sul campionato, dalla classifica alle statistiche di rendimento passando per notizie e contenuti multimediali.

DIRETTA SASSARI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Venezia è uno spettacolo in questo momento: le due società, Olimpia Milano a parte, sono quelle che in epoca recente sono riuscite a muoversi meglio sviluppando un progetto che le ha portate ad essere vincenti, come dimostrano la Supercoppa messa in bacheca dalla Dinamo (che ha vinto anche la Europe Cup) e lo scudetto della Reyer, il secondo dal 2017 a oggi, con in più la Coppa Italia. Da una parte una piazza storica che dopo anni di difficoltà è tornata ai piani altissimi della nostra pallacanestro, dall’altra una nuova realtà che si è prepotentemente affacciata con entusiasmo e scelte oculate; il “pacato” Walter De Raffaele contro il focoso ed esplosivo Pozzecco che, lo abbiamo detto, in Coppa Italia l’ha fatta abbastanza grossa e ha dimostrato di dover ancora crescere in certi contesti; sul parquet comunque sarà grande battaglia, la Reyer ha un roster che ormai da anni è sempre lo stesso e si conosce a memoria ma il Banco di Sardegna ha l’asse playmaker-centro più qualitativo e determinante del campionato, e una serie di giocatori che a turno possono essere protagonisti. Non resta che vedere chi si prenderà la vittoria, facendo un passo avanti molto importante in classifica…



© RIPRODUZIONE RISERVATA