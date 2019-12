Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video tv: sfida al vertice (basket A1)

Sassari Virtus Bologna, in diretta dal PalaSerradimigni, è certamente il big match nella 14^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: alle ore 17:00 di domenica 22 dicembre le due squadre si affrontano in quella che è una sfida diretta per il primo posto in classifica che, comunque vada, resterà in mano alla Segafredo che però potrebbe veder ridotto ad una sola partita il suo margine. Lo straordinario avvio di stagione da parte della banda di Sasha Djordjevic ha portato alla vetta della graduatoria e alla qualificazione aritmetica alla Final Eight di Coppa Italia; adesso però la Dinamo ha la grande occasione per portarsi ad una sola gara di distanza, e sembra incredibile visto il passo tenuto dalle V nere. Il Banco di Sardegna si è rivelato però un avversario scomodissimo per tutti, e nell’ultimo turno disputato ha saputo rimontare in casa e battere la Fortitudo Bologna, tenendo il passo dell’Olimpia Milano che rappresenta il terzo incomodo in classifica. Non resta allora che vedere come andranno le cose nella diretta di Sassari Virtus Bologna, intanto possiamo andare a valutare i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Virtus Bologna sarà trasmessa da Eurosport 2, che trovate al numero 211 del decoder di Sky e dunque è riservato ai clienti della televisione satellitare; resta valido comunque l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire le gare della Serie A1 in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.lega.basket.it troverete invece tutte le informazioni utili legate alla partita e alle due squadre, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Virtus Bologna ci presenta una partita da leccarsi i baffi: la Segafredo in poche settimane ha fatto capire a tutti di essere arrivata ad un livello che l’ha resa favorita per vincere lo scudetto, o comunque nel gruppo delle principali candidate. Non era certo scontato visto che nelle ultime due stagioni non sono arrivati nemmeno i playoff, ma con gli innesti di Milos Teodosic e Stefan Markovic questa piazza fa sul serio e lo sta facendo vedere anche in Eurocup, dove la qualificazione alla Top 16 è arrivato con largo anticipo. Abbiamo più volte detto, nel corso delle prime giornate, che tuttavia questa Virtus doveva ancora vedersela con le big del nostro campionato: una di queste è il Banco di Sardegna e poi ci saranno il derby e Milano, un tour de force che ci potrà effettivamente dire quanto questa squadra possa giocarsela. Il Banco di Sardegna ha poco da dimostrare dopo la seconda parte dell’ultima stagione, e ha iniziato questo campionato con il vento in poppa: la Coppa Italia è ormai garantita, a lungo termine la società cercherà ovviamente di tornare a disputare la finale scudetto e questa volta vincerla, intanto sarà interessante scoprire cosa succederà nella seconda partita interna consecutiva contro una squadra di Bologna.



