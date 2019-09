Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video DAZN: bergamaschi lanciati (Serie A)

Sassuolo Atalanta, diretta dall’arbitro Valeri, sabato 28 settembre 2019 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani finora sono stati un caterpillar in casa, vincendo 4-1 contro la Sampdoria e 3-0 contro la Spal. E’ in trasferta però che per i neroverdi sono arrivate tre sconfitte in altrettanti impegni disputati, contro il Torino, la Roma e nel turno infrasettimanale contro il Parma che è riuscito a spuntarla su autogol al 95′. Dall’altra parte l’Atalanta sembra aver metabolizzato la batosta di Zagabria in Champions League con due risultati molto importanti. La rimonta all’ultimo respiro contro la Fiorentina, che sembrava aver portato via i tre punti, e la vittoria in casa della Roma, con i giallorossi che hanno ricevuto il primo dispiacere stagionale battuti dai gol di Zapata e De Roon. Un successo che ha lanciato di nuovo in orbita l’Atalanta in classifica, che si è rimpossessata del terzo posto dove aveva concluso la scorsa stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SASSUOLO ATALANTA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale DAZN1 (tutti gli abbonati lo trovano al numero 209 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione DAZN per seguire questa partita in diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo-Atalanta, sabato 28 settembre 2019 alle ore 20-45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-3-3 per il Sassuolo allenata da Roberto De Zerbi in campo con: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan, Obiang, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Caputo, Boga. 3-4-1-2 per l’Atalanta guidata in panchina da Giampiero Gasperini, schierata con: Gollini, Toloi, Kjaer, Palomino, Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne, Ilicic, Gomez, Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sassuolo Atalanta, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella bergamasca: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 3.30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.05 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.60 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.65 e under 2.5 quotato 2.20.



