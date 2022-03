Risultati Torneo di Viareggio 2022/ Diretta gol live score ottavi, 24 marzo

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: BIG MATCH MILAN FIORENTINA!

I risultati del Torneo di Viareggio 2022 oggi, giovedì 24 marzo, tornano a farci compagnia dopo un giorno di riposo con gli ottavi di finale, comincia dunque nel pomeriggio la fase ad eliminazione diretta della edizione numero 72 della Viareggio Cup. La storica manifestazione di calcio giovanile fa il suo graditissimo ritorno dopo ben tre anni, dal momento che le edizioni 2020 e 2021 erano saltate a causa della pandemia di Coronavirus. Oggi il Torneo di Viareggio 2022 entra definitivamente nel vivo, perché lunedì nel gruppo A e martedì nel gruppo B è finita la fase a gironi e di conseguenza si è formato il tabellone per gli ottavi di finale.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022/ Inter e Atalanta prime, Fiorentina avanti!

Per la precisione, oggi i risultati del Torneo di Viareggio 2022 ci diranno chi avanzerà ai quarti di finale in programma sabato e chi invece dovrà tornare a casa, con una importante precisazione relativa al regolamento: in caso di parità al triplice fischio conclusivo, si andrà direttamente ai calci di rigore per stabilire la squadra vincitrice; lo stesso sarà pure ai quarti e in semifinale, perché i tempi supplementari saranno previsti eventualmente solo nella finale del Torneo di Viareggio 2022.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022/ Sassuolo forza 11, il Milan vince il girone!

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che oggi pomeriggio ci daranno i risultati Torneo di Viareggio 2022 negli ottavi di finale, con orario d’inizio fissato (salvo variazioni per motivi organizzativi) alle ore 15.00 per tutte le partite, per non creare differenze dal momento che si gioca ogni due giorni. In ordine alfabetico, cominciamo da Alex Transfiguration Spal, che vedrà in campo i nigeriani, unica formazione straniera ad avere superato la fase a gironi del Torneo di Viareggio 2022; ecco poi Atalanta Parma che dovrebbe vedere favoriti i nerazzurri, una delle favorite per il successo finale; Bologna Rappresentativa Serie D sarà invece l’ottavo dei campioni in carica rossoblù.

Risultati Torneo di Viareggio Cup 2022, classifiche/ Pari show tra Inter ed Empoli

Ecco poi il derby toscano Empoli Carrarese, conseguenza quasi inevitabile del fatto che ci sono ben sei squadre toscane fra le 16 ancora in corsa in questo Torneo di Viareggio 2022; Genoa Pisa potrebbe vedere favorito il Grifone, senza ombra di dubbio lo saranno invece i nerazzurri in Inter Pontedera. Attenzione poi a Milan Fiorentina, che naturalmente sarà il big-match per blasone e valore delle due formazioni negli ottavi della Viareggio Cup; spazio infine anche per Sassuolo Siena, con gli emiliani sulla carta favoriti.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2022, OTTAVI DI FINALE

Ore 15.00

Alex Transfiguration Spal

Atalanta Parma

Bologna Rappresentativa Serie D

Empoli Carrarese

Genoa Pisa

Inter Pontedera

Milan Fiorentina

Sassuolo Siena











© RIPRODUZIONE RISERVATA