DIRETTA/ Sassuolo Atalanta, video streaming tv: voglia di continuità (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA: SFIDA APERTA!

Sassuolo Atalanta, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A.Gara importante tra due squadre con obiettivi diversi, rispettivamente la salvezza e la qualificazione in Champions League: punti pesantissimi.

Il Sassuolo è attualmente al sedicesimo posto con 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Dopo il pareggio esterno con il Monza, è arrivata la clamorosa vittoria per 2-5 ai danni del Milan. L’Atalanta, invece, condivide il terzo posto con Lazio e Milan a quota 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Serie positiva per la Dea, reduce dalla vittoria per 2-0 sulla Sampdoria.

SASSUOLO ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Sassuolo Atalanta sarà visionabile sia su DAZN che su Sky. L’emittente televisiva trasmetterà il match su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e in 4K HDR sui televisori compatibile al canale di riferimento vale a dire il 213. Come di consueto, anche DAZN trasmetterà l’incontro. Per lo streaming video, DAZN offre la possibilità di vedere la diretta Sassuolo Atalanta su qualsiasi dispositivo quale PC, smartphone, tablet e console di gioco. Anche Sky, attraverso l’applicazione Sky Go, offre la visione della partita sulle medesime piattaforme, ad eccezione delle console di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Dionisi e Gasperini alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Sassuolo Atalanta. Partiamo dalla formazione neroverde, in campo con il consueto 4-3-3: Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Berardi, Defrel, Laurientè. Passiamo adesso alla Dea, confermato il 3-4-3: Musso, Toloi, Demiral, Scalvini, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Boga, Hojlund, Lookman.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Atalanta al via tra pochi minuti. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria del Sassuolo è a 3,55, il pareggio è a 3,75, mentre il successo dell’Atalanta è a 1,97. Secondo i bookmakers sarà una partita ricca di emozioni: Over 2,5 a 1,55 e Under 2,5 a 2,30. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,48 e 2,50.

