DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 8

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Sassuolo Cagliari. Le due squadre al Mapei Stadium si sono affrontate per 8 volte col bilancio che ci parla di appena 2 successi per i neroverdi, 1 per i sardi e addirittura 5 pareggi. L’ultimo successo della squadra di casa contro i sardi è un 3-0 del gennaio 2019. In quel match gli emiliani sfiorarono la perfezione con Manuel Locatelli, oggi alla Juventus, che sbloccava la partita dopo 9 minuti. Il raddoppio lo metteva a segno Kouma Babacar al minuto 49 su calcio di rigore. La ciliegina sulla torta fu posta da Alessandro Matri quando di minuti alla fine ne mancavano appena tre.

DIRETTA/ Sassuolo Inter Primavera (risultato finale 1-0) video tv: nerazzurri ko

I sardi non vincono in trasferta contro questo avversario addirittura dal dicembre del 2015 una gara terminata col risultato di 0-1. Fu di fatto un match molto equilibrato, deciso da un gol al minuto 36 di Marco Sau. I padroni di casa provarono l’assalto nella ripresa con l’ingresso di Matteo Politano e Gregoire Defrel al posto di Alfred Duncan e Antonio Floro Flores, ma non riuscirono a trovare la rete che avrebbe permesso quantomeno di strappare un punto. Come andrà a finire oggi?

Diretta/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): Vitale manca il bis!

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Cagliari sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento al servizio attivo. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati.

Strage Sassuolo, amica Elisa Sulas "portò Nabil in caserma"/ Polizia "no denunce"

SASSUOLO CAGLIARI: PERIODO NEGATIVO PER ENTRAMBE

Sassuolo Cagliari sarà diretta dall’arbitro Baroni della sezione di Firenze. La partita è in programma domenica 21 novembre alle ore 12:30, presso il Mapei Stadium di Ferrara, e sarà valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo arriva al lunch match domenicale, con la voglia di riscattarsi dopo le recenti prestazioni negative. Nell’ultimo turno infatti, gli uomini di Alessio Dionisi, hanno perso 3-2 in casa dell’Udinese. I neroverdi occupano la tredicesima posizione in classifica con 14 punti.

Il Cagliari è ultimo in classifica con soli 6 punti. La squadra di Walter Mazzarri insegue una vittoria che manca ormai dallo scorso 17 ottobre, l’unica in questo campionato. Nell’ultima uscita, i sardi nonostante una buona prestazione, sono usciti a mani vuote dallo stadio Gewiss Stadium di Bergamo, perdendo 1-2 contro l’Atalanta. Contro la Dea è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, l’ottava in questa stagione, con i rossoblù che non sono riusciti ad invertire la rotta dopo il cambio in panchina. Nello scorso campionato, entrambe le sfide tra Sassuolo e Cagliari sono finite in parità. In tutte e due le occasioni il risultato finale è stato di 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO CAGLIARI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo per disputare l’incontro di Serie A, Sassuolo Cagliari. L’allenatore dei neroverdi, Alessio Dionisi dovrebbe optare per il consueto modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare del Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 3-5-2, marchio di fabbrica del tecnico toscano. Ecco la probabile formazione titolare della squadra sarda: Cragno; Zappa, Godin, Carboni; Bellanova, Nandez, Strootman, Altare, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Sassuolo Cagliari di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Sassuolo, abbinata al segno 1 è proposta a 1.65. L’eventuale pareggio, associato al segno X ha una quota di 4.25. Il successo esterno del Cagliari, abbinato al segno 2, è quotato 4.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA