DIRETTA/ Torino Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (22 dicembre 2023)

DIRETTA TORINO EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Torino Empoli Primavera. I granata sono in una striscia che possiamo considerare positiva: hanno infatti vinto quattro volte nelle ultime sette partite, hanno strappato anche due pareggi e dunque l’unica sconfitta dalla fine di ottobre a oggi è quella maturata sul campo della Lazio. In casa poi la squadra di Giuseppe Scurto è ancora imbattuta: ha vinto quattro volte pareggiando in due occasioni, in sei partite disputate ha subito solo 5 gol ma bisognerà vedere come proseguirà, perché al momento ci sono sei gare interne e otto giocate fuori casa. L’Empoli ha perso solo due volte in tutto il campionato: curiosamente, sempre per 2-0 in trasferta contro Inter e Lecce.

Dal ko contro i nerazzurri alla prima giornata la squadra toscana ha mantenuto un’imbattibilità che è durata 11 partite; il problema è che le vittorie sono state 5 a fronte di 7 pareggi, e che in trasferta abbiamo un solo successo (contro la Juventus, a metà settembre) e dunque il passo al momento non è ancora sufficiente per timbrare i playoff. Ora però dobbiamo davvero metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il terreno di gioco, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Torino Empoli Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Torino Empoli Primavera, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A, potrebbe quindi essere garantita sul canale Sportitalia che è presente al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app e ancora sui due canali che sono disponibili soltanto in mobilità, ovvero Sportitalia SoloCalcio e Sportitalia Live 24.

PARTITA IN EQUILIBRIO!

Torino Empoli Primavera sarà in diretta dallo stadio Valentino Mazzola, alle ore 16:30 di venerdì 22 dicembre: la partita è valida per la 15^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, ed è al momento un intrigante spareggio per i playoff visto che le due squadre sono sesta e settima in classifica, e separate da un solo punto. Nel weekend il Torino ha perso parte del suo vantaggio sui toscani; si può comunque considerare positivo il pareggio sul campo dell’Atalanta, adesso però i granata vogliono immediatamente riprendere la marcia sfruttando questo turno casalingo.

L’Empoli appunto ha recuperato terreno grazie al 3-0 alla Sampdoria: la squadra toscana tra alti e bassi continua a contemplare la possibilità di raggiungere la post season e da lì giocarsela, dunque questa diretta di Torino Empoli Primavera sarà particolarmente importante. Adesso vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per la sfida di oggi pomeriggio, aspettando il calcio d’inizio diamo dunque uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI PRIMAVERA

Nel 4-3-3 di Giuseppe Scurto per Torino Empoli Primavera dovremmo vedere una difesa invariata: Bellocci sarà il portiere, Rodrigo Mendes e Alessandro Dellavalle davanti a lui con Bianay Balcot terzino destro e Antolini che agirà sulla sinistra. In mezzo al campo è possibile che il terzetto sia formato ancora da Dalla Vecchia, Jonathan Silva e Ciammaglichella, qui se la giocano soprattutto Acar e Wa Mungu; poi, il tridente offensivo con Dell’Aquila che cerca spazio a sinistra ma deve vincere la concorrenza di Njie, ballottaggio Gabellini-Franzoni in mezzo e Savva che giocherà a sinistra.

Nell’Empoli di Alessandro Birindelli avremo un albero di Natale con Sodero e El Biache che si posizioneranno sulla trequarti a supporto di Giacomo Corona, già 10 gol in campionato; in mezzo avremo invece Bacci, Kaczmarski e Vallarelli che sono in vantaggio su Stoyanov, Bacciardi e Bonassi, mentre in difesa Mannelli e Indragoli si piazzeranno a protezione del portiere Stubljar con Jordan Boli e Barsi (ma occhio a Gaj e Majdanzic) che saranno i terzini della squadra toscana.











