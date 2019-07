Diretta Sassuolo Empoli/ Risultato live: bella amichevole per entrambe le squadre

Sassuolo Empoli,che si gioca mercoledì 31 luglio alle ore 18.00, sarà una sfida amichevole che si disputerà allo stadio di Vipiteno. Le due squadre sono ancora alle prese con la preparazione estiva, il Sassuolo lavora sotto la guida di Roberto De Zerbi che, dopo essere stato al centro di molte trattative che lo volevano messo sotto osservazione da diverse squadre importanti, è rimasto in panchina con i neroverdi, cercando di migliorare il già brillante campionato dell’anno scorso. L’Empoli invece riparte dalla Serie B dopo una retrocessione beffarda, in un campionato in cui gli azzurri avevano messo in luce individualità importanti, divenute anche pezzi pregiati del mercato come Hamed Traoré, Ismael Bennacer e Rade Krunic. Questo non è bastato per mantenere la categoria, con gli azzurri che ripartono da Cristian Bucchi in panchina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Empoli, mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 18.00, sarà una sfida che non si potrà seguire in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite e neppure in diretta streaming video via internet. I profili social ed i siti ufficiali dei due club potrebbero comunque offrire aggiornamenti e notizie sull’amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI

Le probabili formazioni di Sassuolo Empoli, amichevole che andrà in scena mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio di Vipiteno. Il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con questo 4-3-3 schierato dal tecnico Roberto De Zerbi: Pegolo; Lirola, Gravillon, Peluso, Adjapong; Mazzitelli, Obiang, Traorè; Brignola, Pierini, Kolaj. L’Empoli di Cristian Bucchi risponderà con un 4-3-1-2 con Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi, Mancuso, La Gumina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA