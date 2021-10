DIRETTA SASSUOLO EMPOLI: LO STORICO

Mentre si avvicina la diretta di Sassuolo Empoli, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita che tutto sommato ha una discreta tradizione, dal momento che gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati tutti dal 2012 in poi, i primi due in Serie B e i successivi otto tutti in Serie A, di cui dal 2013 il Sassuolo è presenza fissa e l’Empoli non costante ma comunque abbastanza frequente.

Questi dieci incontri ci parlano di una superiorità piuttosto netta per il Sassuolo, che ha raccolto sei vittorie, ma anche l’Empoli si difende discretamente con tre successi, lasciando infine un solo pareggio. Il fattore campo ha notevole importanza, dal momento che le tre vittorie dell’Empoli sono maturate tutte in Toscana, mentre in casa del Sassuolo c’è stato un solo pareggio più quattro vittorie per i neroverdi. Gli ultimi incroci risalgono al 2018-2019 e sono molto indicativi in tal senso: successo per 3-1 del Sassuolo al Mapei Stadium e vittoria 3-0 dell’Empoli allo stadio Carlo Castellani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Empoli non sarà una di quelle che per la 11^ giornata di campionato vengono trasmesse dalla televisione satellitare, che ne ha tre per ciascuna giornata. Ad ogni modo, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

FIDUCIA NEROVERDE!

Sassuolo Empoli sarà in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 15:00 di domenica 31 ottobre: appuntamento interessante per la 11^ giornata di Serie A 2021-2022, è naturalmente una partita speciale per Alessio Dionisi che sfida la squadra portata in A non troppi mesi fa, dominando il campionato cadetto. Ora il giovane allenatore si gode il momento del suo Sassuolo, che nel turno infrasettimanale ha incredibilmente espugnato l’Allianz Stadium: gli emiliani non avevano mai vinto sul campo della Juventus, e così si sono rilanciati non solo in classifica ma anche sul piano della fiducia, arrivando con il morale alle stelle oggi.

L’Empoli deve invece riscattare la sconfitta interna contro l’Inter: il risultato naturalmente ci poteva stare e i toscani stanno generalmente facendo bene (curiosamente, anche loro hanno battuto la Juventus a Torino, all’inizio del campionato), chiaramente però vogliono riprendersi immediatamente anche se sanno che sarà tutt’altro che semplice. Aspettando allora che la diretta di Sassuolo Empoli cominci, noi proviamo a fare una rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI

Dionisi conferma il 4-2-3-1 per Sassuolo Empoli: ancora fuori Djuricic e verosimilmente Boga, davanti potrebbe essere il turno di Scamacca che agirebbe da centravanti con Raspadori ancora qualche passo indietro, mentre sugli esterni si andrebbe ancora con la formula Domenico Berardi-Hamed Traorè. A centrocampo sono confermati Frattesi e Maxime Lopez, tra l’altro i marcatori del colpo all’Allianz Stadium; in difesa Chiriches e Gian Marco Ferrari davanti a Consigli, i terzini potrebbero essere Toljan (in ballottaggio con Muldur) e Rogério.

Aurelio Andreazzoli ha perso Samuele Ricci, espulso mercoledì sera e quindi squalificato: senza Federico Di Francesco, potrebbe cambiare aprendo a un 4-3-2-1 con Cutrone ad affiancare Liam Henderson per fare da supporto all’unica punta Bandinelli, in alternativa però è pronto Bajrami che giocherebbe appunto trequartista. In mezzo Stulc sostituirà Ricci, Haas e Bandinelli sono favoriti per le mezzali; Stojanovic e Marchizza – che torna titolare – i due terzini, Ismajli e Viti, favorito su Luperto, giocheranno come centrali a protezione del portiere Vicario.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Sassuolo Empoli, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,80 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,00 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 4,00 volte l’importo investito.

