DIRETTA/ Sassuolo Genoa video streaming video tv: la storia “vota” neroverde (Serie A, 22 dicembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO GENOA: TESTA A TESTA

In attesa che l’arbitro dia il via a questa diretta di Sassuolo Genoa, è interessante esplorare lo storico degli incontri tra le due squadre per capire quale delle due potrebbe avere un vantaggio in questa partita. Nel complesso, considerando le gare disputate in Serie A e Coppa Italia, ci sono stati 18 confronti tra Sassuolo e Genoa. I neroverdi del Sassuolo possono vantare otto vittorie in questi incontri, dimostrando una certa superiorità. Tuttavia, il Grifone del Genoa non è da sottovalutare, avendo conquistato la vittoria in cinque occasioni.

Questo rende la sfida piuttosto equilibrata, specialmente se si considerano anche i cinque pareggi registrati, che contribuiscono a bilanciare il conto complessivo degli scontri. Un aspetto da tenere d’occhio in questa partita è Domenico Berardi del Sassuolo, noto per la sua precisione nel calciare in porta. Il suo piede caldo potrebbe rivelarsi una risorsa fondamentale contro il Genoa. Questa analisi storica aggiunge un ulteriore elemento di interesse a un confronto già avvincente. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una partita combattuta e potrebbero assistere a momenti emozionanti durante il match. (agg. Gianmarco Mannara)

SASSUOLO GENOA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Genoa non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 17^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

SFIDA DELICATA!

Sassuolo Genoa è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 18:30 di venerdì 22 dicembre: la partita è valida per la 17^ giornata di Serie A 2023-2024, ed entrambe le squadre sanno che si tratterà di un incrocio delicato perché la classifica è ancora modesta e leggermente rischiosa. Sassuolo e Genoa hanno 16 punti, con un margine di 4 punti sulla zona retrocessione; per il Grifone è stato prezioso il pareggio interno contro la Juventus, il punto conquistato ha dato fiducia ma chiaramente il Genoa ha bisogno di aumentare i giri del motore contro avversarie alla sua portata, come può essere il Sassuolo.

Dal canto suo la squadra emiliana potrebbe avere un passo migliore, ma sta deludendo: domenica scorsa ha recuperato due gol all’Udinese ma ha avuto bisogno di due rigori e di rimanere in superiorità numerica, per la rosa che ha a disposizione Alessio Dionisi sta senza dubbio facendo meno del dovuto o comunque di quanto possibile, e deve fornire risposte perché la zona retrocessione non è lontana. Aspettando che la diretta di Sassuolo Genoa prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida incursione nelle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA

Tornerà solo nel 2024 Matias Viña, quindi nella diretta Sassuolo Genoa Dionisi dovrebbe puntare su Toljan come terzino sinistro, facendogli cambiare fascia e aprendo invece alla titolarità di Pedersen a destra. In porta come sempre va Consigli, davanti a lui ballottaggio Tressoldi-Gian Marco Ferrari per affiancare Erlic; a centrocampo invece il tandem Boloca-Matheus Henrique è confermato aspettando Duncan, sulla trequarti Thortsvedt resta in vantaggio su un Bajrami le cui quotazioni sono in calo da qualche tempo, quindi i soliti Domenico Berardi e Laurienté schierati esterni ad accompagnare idealmente Pinamonti, che sarà la prima punta.

Nel 3-4-2-1 di Gilardino potrebbero mancare Retegui e Messias, entrambi in dubbio: senza l’italo-argentino la maglia di centravanti sarà contesa da Puscas e Ekuban, mentre Gudmundsson andrà ad agire sulla trequarti insieme a Malinovskyi. A centrocampo scalpita Haps ma per il momento i favoriti restano Frendrup e Badelj, e i due laterali che alzano la loro posizione in mediana saranno Sabelli a destra e Vasquez a sinistra; per quanto riguarda la difesa, non è al 100% De Winter e quindi si scalda Haps, dovrebbero invece essere certi del posto sia Dragusin che Bani che come sempre proteggeranno il loro portiere Josep Martinez.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Sassuolo Genoa, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l'agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 17^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,20 volte l'importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,35 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l'eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,25 volte la somma messa sul piatto.











