Diretta Sassuolo Inter Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri per il riscatto!

DIRETTA SASUOLO INTER PRIMAVERA: NERAZZURRI PER IL RISCATTO

Sassuolo Inter Primavera, che sarà diretta dal signor Davide Moriconi, si gioca alle ore 13:00 di sabato 20 novembre: allo stadio Enzo Ricci va in scena la partita valida per la 9^ giornata nel campionato Primavera 1 2021-2022. Si torna a giocare dopo la sosta: i neroverdi devono migliorare una classifica che li vede in zona playout, servirà un colpo di reni per scalare la graduatoria ma intanto due settimane fa è arrivato un pareggio sul campo del Napoli, risultato sicuramente positivo per quanto bene stanno facendo i pari età partenopei.

Va a caccia di riscatto l’Inter, squadra che sicuramente ha tutto per vincere lo scudetto ma nell’ultimo turno ha subito la dura legge della Roma, perdendo in casa con un rigore e ritrovandosi al quinto posto. I giovani nerazzurri partono comunque favoriti anche in questa partita esterna; vedremo cosa succederà nella diretta di Sassuolo Inter Primavera, mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo possiamo leggere insieme le potenziali scelte da parte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Inter Primavera sarà trasmessa sul canale principale di Sportitalia: l’emittente resta la casa del campionato Under 19 nazionale, e per questa stagione abbiamo due canali con questa partita che andrà in onda al numero 60 del digitale terrestre. Il match sarà dunque in chiaro per tutti, e in alternativa potrete decidere di seguirlo anche in diretta streaming video, armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER PRIMAVERA

Emiliano Bigica si affida sempre al 4-3-3, e in Sassuolo Inter Primavera dovrebbe mandare in campo Miranda e Flamingo a protezione del portiere Zacchi, con Paz e Pieragnolo che invece sarebbero i due esterni. A centrocampo Zenelaj sarà il perno centrale schierato davanti alla difesa, con Kumi pronto a tornare titolare (per Abubakar) e la conferma di Aucelli sul centrosinistra; nel tridente offensivo Vincenzo Ferrara e Asan Mata restano favoriti su Forchignone, così anche Samele rispetto a Djenairo Daniels per la maglia di prima punta.

Tegola per Cristian Chivu, che perde Satriano per questa e le prossime due giornate: senza di lui, ad affiancare Abiuso dovrebbe essere Jürgens anche se l’alternativa potrebbe essere Nikola Iliev, che però è maggiormente trequartista. Come Peschetola, che infatti potrebbe prendere il posto di Fabbian in mezzo; qui Casadei e Sangalli ci saranno, mentre Mateus Cecchini Muller può essere un’alternativa. In difesa, senza sorprese, avremo Moretti, Fontanarosa e Hoti a comporre la linea che verrà schierata a protezione del portiere Rovida.



