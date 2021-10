Diretta/ Sassuolo Inter streaming video e tv: Inzaghi chiude il ciclo (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO INTER: GRANDE SERATA AL MAPEI

Sassuolo Inter, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Inzaghi pronto a chiudere un ciclo di fuoco prima di aprirne un altro dopo la sosta per le Nazionali. L’Inter è reduce da due pareggi consecutivi, se la sfida in campionato contro l’Atalanta poteva sicuramente regalare segnali positivi, lo 0-0 sul campo dello Shakhtar non è stato digerito altrettanto bene, mettendo a repentaglio il cammino della truppa nerazzurra in Europa.

Dall’altra parte il Sassuolo ha messo il punto a un momento molto delicato, segnato da tre sconfitte consecutive: il tecnico Dionisi ha tenuto duro e la vittoria contro la Salernitana ha rappresentato una boccata d’ossigeno importante per i neroverdi, che ora cercano spazio e punti contro i campioni d’Italia. Lo scorso 28 novembre Inter vincente 0-3 al Mapei Stadium nell’ultimo precedente con gol di Sanchez, Gagliardini e un autogol di Chiriches. Al 19 agosto 2018 risale l’ultima vittoria interna per il Sassuolo contro i nerazzurri, 1-0 firmato da un rigore di Domenico Berardi.

SASSUOLO INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Inter è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del sabato sera di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Inter, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pegolo; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.67.



