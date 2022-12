Diretta Sassuolo Inter/ Streaming video tv: nerazzurri in Emilia (amichevole)

DIRETTA SASSUOLO INTER: BUON TEST PER INZAGHI!

Sassuolo Inter, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, giovedì 29 dicembre 2022, è la partita amichevole che costituirà l’ultimo banco di prova verso la ripartenza del campionato sia per il Sassuolo di Alessio Dionisi, sia per l’Inter di Simone Inzaghi. Sicuramente si annuncia quindi stuzzicante la diretta di Sassuolo Inter, anche perché gli emiliani spesso si sono rivelati ostacolo ostico per i nerazzurri, ma a dire il vero soprattutto a San Siro più che in Emilia, dove l’Inter infatti ha vinto anche ad ottobre nella partita del campionato in corso.

Fatte le debite proporzioni, dobbiamo dire che Sassuolo e Inter sono accomunate dal desiderio di risalire posizioni: i neroverdi sono nella mediocrità e vorrebbero tornare invece a recitare nelle posizioni appena a ridosso delle big, mentre naturalmente per l’Inter la partita di inizio gennaio contro il Napoli potrebbe già dire se lo scudetto è ancora fattibile, dopo avere sfatato il tabù degli scontri diretti contro l’Atalanta servirebbe però un’altra vittoria. Intanto oggi si fanno le prove, che cosa ci dirà la diretta di Sassuolo Inter?

SASSUOLO INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Inter sarà garantita oggi agli abbonati Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con la telecronaca di Federico Zancan. Inoltre, per quanto riguarda la diretta streaming video di Sassuolo Inter, l’appuntamento sarà garantito tramite il servizio Sky Go ed inoltre su NOW TV.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Inter. Partita ancora amichevole ma ridosso ormai del campionato, le sorprese dovrebbero essere ridotte e per Alessio Dionisi indichiamo un modulo 4-1-4-1 con Consigli in porta e davanti a lui i difensori Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio; il regista basso potrebbe essere Obiang e qualche metro più avanti potrebbero trovare posto Traoré, Thorstvedt, Frattesi e Laurentié, con l’ex Pinamonti punta centrale, soluzione valida in particolare in assenza di Maxime Lopez, anche se resta validissimo pure il classico 4-3-3.

Per l’Inter teniamo ancora fuori giusto chi è arrivato fino in fondo ai Mondiali, ma nel modulo 3-5-2 di mister Simone Inzaghi potremmo vedere Onana in porta e davanti a lui la linea a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni; sulle fasce i favoriti sono Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, in mediana schieriamo Barella, Calhanoglu e uno tra Asllani e Mkhitaryan (scelta da cui naturalmente dipenderà anche la posizione del turco), infine in attacco ecco una coppia di grande peso con Lukaku affiancato da Dzeko.











