DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (10 dicembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Sassuolo Juventus Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di neroverdi e bianconeri. Il Sassuolo Primavera sta avendo un cammino eccellente e con le ultime cinque vittorie consecutive è la squadra più in forma del campionato, che troviamo a quota 25 punti in dodici giornate, che sono stati il frutto di otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte, ma appunto con una grande crescita recente che ha pure portato la differenza reti in territorio positivo (+4), grazie a ventidue gol segnati a fronte dei diciotto al passivo.

Alti e bassi invece per la Juventus Primavera, reduce da due sconfitte e un successo nelle ultime tre giornate, complessivamente ha raccolto finora 19 punti in classifica con sei vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, per cui anche la differenza reti della Juventus è solo di un soffio in territorio positivo (+1) dal momento che assommano a ventiquattro i gol segnati mentre sono evidentemente ventitré quelli al passivo per i giovani bianconeri. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Sassuolo Juventus Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA: BIANCONERI IN BILICO

Sassuolo Juventus Primavera, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi da primato in classifica considerando la striscia di cinque vittorie consecutive in campionato (che diventano sei aggiungendo la vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese), l’ultima sul campo della Fiorentina che ha portato gli emiliani a -1 dall’Inter capolista.

Nell’ultimo impegno di campionato la Juventus ha incamerato una boccata d’ossigeno rifilando una cinquina al Frosinone, successo arrivato però dopo due sconfitte consecutive in campionato e in questa settimana per i bianconeri è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Juventus al momento a quota 19 punti, nel pieno della bagarre della zona play off che vede quattro diverse squadre appaiate al sesto posto, con i bianconeri ci sono anche Atalanta, Empoli e Torino.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca.

SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











