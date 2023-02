DIRETTA/ Sassuolo Napoli video streaming tv: quanti pareggi nei precedenti!

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI: TESTA A TESTA

Passiamo per la diretta di Sassuolo Napoli ad analizzare i precedenti tra le due squadre. Al Mapei Stadium, prima di oggi, si è già giocato in altre nove occasioni. Il bilancio è in favore degli ospiti che hanno vinto tre volte rispetto a un successo dei neroverdi, ma a prevalere sono i pareggi ben sei. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando il primo dicembre del 2021 la gara terminò col risultato finale di 2-2. Pronti via gli ospiti erano passati in doppio vantaggio con Fabian Ruiz e Dries Mertens con i padroni di casa in grado di riprenderla grazie ai gol di Scamacca e Ferrari. Nel finale veniva annullato dal var il clamoroso gol che la ribaltava di Defrel.

Gli azzurri non vincono in Emilia dall’1-2 del dicembre 2019. I padroni di casa la sbloccavano alla mezz’ora con Traore, nella ripresa pareggiava Allan e la decideva con uno sfortunato autogol al 94esimo Obiang. L’unico successo casalingo del Sassuolo contro questo avversario è un 2-1 in rimonta dell’agosto 2015 quando la sbloccava Hamsik e trovava il pareggio Floro Flores con rete decisiva nel finale di Sansone. (Matteo Fantozzi)

SASSUOLO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sassuolo Napoli sarà possibile vederla attraverso Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Sarà possibile per di più attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro Sassuolo Napoli scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

IMPRESA NEROVERDE?

La diretta Sassuolo Napoli, in programma venerdì 17 febbraio alle ore 20:45, racconta di due squadre in forma. Certo, la classifica parla per sé: da una parte i neroverdi hanno da poco iniziato a respirare aria pulita mentre dall’altra i partenopei viaggiano a suon di record verso il possibile terzo Scudetto. Tornando agli emiliani, il Sassuolo sono reduci da due pareggi e altrettante vittoria, la più importante con il Milan a San Siro per 5-2, dando una netta scossa alla risalita del Sassuolo. Gli azzurri sono arrivati a sei vittorie consecutive in Serie A e viaggiano a +15 dopo il passo falso dell’Inter a Genova.

Giocare in casa per il Sassuolo vuol dire, dati alla mano, performare meglio. Al Mapei la squadra di Dionisi ha ottenuto quattro punti in più nonostante due partite in meno. Non c’è invece molta differenza per un Napoli schiacciasassi dentro e fuori i confini campani. Per la precisione, in trasferta gli uomini di Spalletti hanno totalizzato 28 punti in 11 partite vincendo 9 di queste.

SASSUOLO NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Napoli vedono entrambe le compagini schierarsi con il medesimo modulo: il 4-3-3. I neroverdi scenderanno in campo con Consigli tra i pali, difesa a quattro con Zortea, Erlic, Ferrari e il brasiliano Rogerio. A centrocampo Frattesi, per mesi un obiettivo di mercato proprio del Napoli, condividerà la zona nevralgica del campo con Obiang e Henrique. Tridente formato da Defrel, Pinamonti e Laurienté.

Gli azzurri non cambiano molto, di base la natura della squadra e quella sebbene cambi qualche interprete. Meret in porta, capitan Di Lorenzo con Kim, Juan Jesus e Olivera nel pacchetto arretrato. A metà campo Ndombele, Lobotka e il macedone Elmas mentre in attacco Politano favorito su Lozano, Osimhen centravanti e il georgiano Kvaratskhelia.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sassuolo Napoli vedono i padroni di casa sfavoriti nel confronto con i partenopei. Per Snai, il 2 vale 1.55 a differenza della quota 5.50 attribuita al successo neroverde. Pareggio un po’ più basso, 4.50.

La grande vena realizzativa delle due squadre obbliga i bookamkers a quotare non tanto alto l’Over 2,5, giocabile a 1.60 rispetto ai 2.15 dell’Under. Poco più alto il segno Gol rispetto all’Over con 1.67 contro i 2.10.











