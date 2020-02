Diretta Sassuolo Parma/ Streaming video DAZN: derby emiliano al Mapei (Serie A)

Sassuolo Parma, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia e in programma domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020. Per la formazione allenata da Roberto De Zerb il periodo è davvero favorevole, perchè stiamo parlando di tre vittorie (l’ultima sul campo della Spal, in rimonta) e un pareggio conquistati nelle ultime quattro giornate: il cambio di passo in cui speravano i neroverdi, che avevano buttato via molti punti nei minuti conclusivi delle varie partite e che ora sono riusciti a trovare una concretezza che mancava e che ha definitivamente allontanato la formazione emiliana dai bassifondi della classifica. Ora c’è il derby contro un Parma reduce dal ko interno contro la Lazio, con molte contestazioni arbitrali per i gialloblu che non sono riusciti però a colpire in attacco, coi biancocelesti più concreti e solidi difensivamente. La diretta di Sassuolo Parma è una partita importante per le ambizioni di entrambe, e i neroverdi sperano addirittura di prendersi un posto in Europa League (come già successo sotto la gestione di Eusebio Di Francesco), ma per continuare a sognare dovranno vincere il derby d’Emilia, dunque presentiamo ora le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Parma sarà trasmessa sul satellite al canale numero 209 (DAZN1) per gli abbonati che abbiano attivato l’apposita offerta, altrimenti in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PARMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo Parma, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il Sassuolo allenato da De Zerbi dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Boga; Caputo. Il Parma guidato in panchina da D’Aversa sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Sassuolo e Parma, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.95, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 3.80. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.70 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA