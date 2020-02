Video/ Parma Lazio (0-1): gol e highlights, Caicedo firma il colpaccio! (Serie A)

Allo Stadio Ennio Tardini la Lazio supera in trasferta il Parma per 1 a 0. Nelle fasi iniziali del primo tempo, come vediamo nel video Parma Lazio, sono i padroni di casa allenati dal tecnico D’Aversa a cercare di prendere in mano le redini del match gestendo il possesso del pallone ed aggrendo gli avversari. I biancocelesti di mister Inzaghi si difendono pazientemente con ordine controllando le sortite offensive di Kurtic e Caprari. Tuttavia, con il passare dei minuti gli ospiti trovano maggior spazio per esprimersi e riescono così a trovare il gol del vantaggio definitivo intorno al 41′ per merito di Caicedo, bravo ad approfittare di un rimpallo provocato da Immobile sul cross dalla destra di Parolo. Nel secondo tempo gli emiliani non demordono e vanno con insistenza in cerca del gol del possibile pareggio soprattutto tramite le giocate di Gagliolo, pericolosissimo su un’opportunità clamorosa non capitalizzata al 70′. I tre punti conquiestati lontano dalle mura amiche in questo ventitreesimo turno di campionato permettono alla Lazio di salire a quota 53 nella classifica di Serie A mentre il Parma non si muove, rimanendo fermo a quota 32 punti.

VIDEO PARMA LAZIO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto combattuta soprattutto per quanto emerge in fase offensiva: 6 a 5 le occasioni del gol in favore del Parma, delle quali 3 per Gagliolo, e 16 a 17 nelle conclusioni, delle quali 6 a testa quelle indirizzate nello specchio della porta, 3 sempre per Gagliolo. I biancocelesti hanno in generale gestito leggermente meglio il pallone a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58%, dato questo supportato pure da una migliore precisione nei passaggi, ovvero l’85% contro l’84% con 392 e 395 negli appoggi completati, mentre gli emiliani hanno effettuato più recuperi, 147 a 79. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Parma è stata la squadra più scorretta a causa del 13 a 10 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di Brindisi, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente D’Aversa, Kucka, Caprari e Bruno Alves da un lato, Caicedo, Lucas Leiva ed Inzaghi dall’altro.

Parma-Lazio 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 41′ Caicedo(L).

PARMA (4-3-3) – Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo(79′ Pezzella); Kucka, Brugman(61′ Kulusevski), Hernani; Caprari(67′ Sprocati), Cornelius, Kurtic. All.: Roberto D’Aversa.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic(57′ Lazzari), Paolo, Lucas Leiva(82′ Cataldi), Luis Alberto, Jony; Caicedo(62′ Correa), Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).

Ammoniti: 28′ D’Aversa(P); 35′ Kucka(P); 56′ Caicedo(L); 58′ Lucas Leiva(L); 67′ Caprari(P); 73′ Inzaghi(L); 90’+2′ Bruno Alves(P).

VIDEO PARMA LAZIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA