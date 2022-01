Diretta Sassuolo Pescara Primavera/ Streaming video tv: a senso unico?

DIRETTA SASSUOLO PESCARA: PARTITA SCONTATA?

Sassuolo Pescara Primavera, in diretta alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, venerdì 28 gennaio 2022, si gioca per il campionato Primavera 1, che riparte con la sua quindicesima giornata dopo una sosta di oltre un mese, prima per le festività e poi purtroppo per il Covid. Dando uno sguardo alla classifica, viene da pensare che la diretta di Sassuolo Pescara Primavera possa essere una partita a senso unico: i padroni di casa neroverdi hanno 22 punti, ottimo rendimento per un Sassuolo che vuole essere protagonista, mentre il Pescara ha appena 5 punti ed è tristemente ultimo, a forte rischio retrocessione.

DIRETTA/ Lecce Sampdoria Primavera (risultato 1-1) video streaming tv: tante emozioni

Anche i risultati dell’ultimo turno giocato prima di Natale ci ricordano questa differenza: il Sassuolo aveva vinto per 0-2 sul campo dell’Empoli, mentre il Pescara aveva perso in casa per 1-2 contro il Lecce. Attenzione però alle conseguenze di oltre un mese di sosta: ci potranno essere delle sorprese in un match sulla carta a senso unico? Lo scopriremo sul campo con Sassuolo Pescara Primavera…

DIRETTA/ Fiorentina Bologna Primavera video streaming tv: Viola ok nei precedenti

DIRETTA SASSUOLO PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Pescara Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 61, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Pescara Primavera devono naturalmente tenere conto del fatto che il campionato è fermo da oltre un mese e delle incognite Covid. Il Sassuolo di Emiliano Bigica ha comunque il modulo 4-3-3 come punto di riferimento imperniato sul capitano Aucelli a centrocampo e sulla prima punta Samele come terminale offensivo in attacco.

Diretta/ Sampdoria Verona primavera (risultato finale 2-1) la decide Trimboli!

Il Pescara di mister Pierluigi Iervese ha invece uno squalificato in difesa, cioè Sakho che era stato espulso nell’ultima partita giocata, mentre il modulo di riferimento per gli abruzzesi è il 4-3-3 e il tridente d’attacco potrebbe vedere Salvatore e Delle Monache come esterni ai fianchi del centravanti Blanuta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA