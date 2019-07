Diretta Sassuolo Rapp. Locale/ Risultato live: prima amichevole per i neroverdi

Sassuolo Rapp. Locale si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 luglio 2019, ed è la prima amichevole per i neroverdi che solo una settimana fa hanno iniziato il loro ritiro a Vipiteno: la squadra emiliana dunque è una delle ultime a rivelarsi nell’ambito della preparazione al prossimo campionato di Serie A. Il primo avversario rappresenta un test poco probante: sarà infatti, come dice il nome, una selezione locale del bolzanino e dunque non sarà più che una sgambata per i ragazzi di Roberto De Zerbi, che hanno perso qualche elemento importante in sede di calciomercato ma partono con lo stesso obiettivo, ovvero quello di ottenere una salvezza senza troppi affanni e provare a prendersi la parte alta della classifica, magari valutando la possibilità di tornare a disputare l’Europa League. Vedremo allora come andranno le cose ma adesso, aspettando la diretta di Sassuolo Rapp. Locale, possiamo dare uno sguardo più approfondito a quelle che potrebbero essere le scelte di De Zerbi relativamente alla formazione da mandare in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Sassuolo Rapp. Locale: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società isolana mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO RAPP. LOCALE

E’ possibile che il modulo per Sassuolo Rapp. Locale sia il 4-3-3: De Zerbi potrebbe già mandare in campo tanti titolari, dunque Consigli in porta con una coppia centrale formata da Gian Marco Ferrari e uno tra Marlon e Gravillon, mentre sugli esterni potremmo vedere Toljan e Rogério con Dell’Orco che può giocarsi il posto sulla fascia mancina. A centrocampo gioca Magnanelli come schermo davanti alla difesa, mentre Hamed Traoré è uno dei nuovi arrivati e avrà spazio sulla mezzala. Qui c’è l’imbarazzo della scelta: tra Cassata, Broh, Mazzitelli e Locatelli uno inizierà la partita e gli altri si vedranno eventualmente a gara in corso, così anche in attacco dove Kevin Prince Boateng è rientrato e potrebbe fare da back up di Caputo, con Domenico Berardi e Boga sugli esterni.



