DIRETTA/ Sassuolo Roma video streaming tv: oggi sarà il ventunesimo incrocio (Serie A, 3 dicembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sassuolo Roma evidenzia due squadre che si sono affrontate 20 volte all’interno della propria storia. La prima volta che le squadre si sono ritrovate in una contro l’altra è stato nel 2013 quando si sono divise la posta in palio accontentandosi di un pareggio. Le tre sfide successive hanno visto in due occasioni avere la meglio giallorossi, in entrambi i casi in trasferta. Altri due successi nel 2016 per i giallorossi sempre lontano dall’Olimpico. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 15 settembre del 2019.

Poker della Roma firmato da Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert; Sassuolo che riuscì a rispondere nella seconda frazione riaprendo la gara grazie alla doppietta di Domenico Berardi. Gara di ritorno che terminò con lo stesso risultato ma per il Sassuolo. Doppietta firmata da Francesco Caputo al quale si aggiungono i gol di Djuricic e Boga. Per i giallorossi Dzeko e Veretout, con l’espulsione dell’ex di turno Lorenzo Pellegrini. La sfida con più gol, tuttavia, è stata quella giocata il 12 Marzo 2023, l’ultima tra queste due squadre. Risultato di 3-4 per il Sassuolo che riuscì a espugnare il campo romano grazie ai gol firmati da Pinamonti, Berardi e Laurentiè; quest’ultimo con una doppietta. Per i giallorossi ad andare in gol Zalewski, Dybala e Wijnaldum nel finale. (Marco Genduso)

SASSUOLO ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

SASSUOLO ROMA: MOURINHO PER AVVICINARE LA TOP 4!

Sassuolo Roma, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La Roma cerca di consolidare la sua posizione contro il Sassuolo. Dopo la vittoria ottenuta contro l’Udinese e il conseguente quinto posto in classifica, condiviso con il Bologna, la squadra di Mourinho mira a mantenere l’andamento positivo, cercando di mettere alle spalle le scorie del pareggio a Ginevra contro il Servette.

La squadra di Dionisi ha recentemente sconfitto l’Empoli in una partita avvincente e cerca ora di replicare la sua buona forma contro un avversario di calibro come la Roma, dopo la sorprendente vittoria ottenuta a San Siro contro l’Inter. Nella scorsa stagione pari 1-1 a Reggio tra le due squadre, terminate in parità le ultime due sfide al Mapei Stadium, ultima vittoria neroverde il 4-2 del 15 settembre 2019, ultimo successo giallorosso lo 0-1 del 20 maggio 2018.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Matheus Henrique, Boloca, Bajrami; Berardi, Pinamonti, Laurenté. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

SASSUOLO ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

