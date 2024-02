DIRETTA/ Sassuolo Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 febbraio 2024)

DIRETTA SASSUOLO TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per farci compagnia la diretta di Sassuolo Torino Primavera. I neroverdi hanno vinto solo una volta nelle ultime sette partite, in precedenza avevano cinque successi consecutivi: il calo c’è stato e anche netto, perché di queste sette gare recenti il Sassuolo ne ha perse ben quattro (tre in fila tra dicembre e gennaio) e sono più sconfitte di quelle, che erano state tre, che erano arrivate nelle prime 13 giornate di campionato. Fuori casa gli emiliani hanno comunque ottenuto tre vittorie, ma segnano poco: esattamente un gol a partita, mentre la difesa con 16 reti incassate, e una partita in più, è sugli stessi livelli delle gare casalinghe.

Video/ Bologna Sassuolo (4-2) gol e highlights: poker con Saelemaekers! (Serie A, 3 febbraio 2024)

Abbiamo invece un Torino imbattuto da nove giornate: in questo arco temporale i giovani granata hanno raccolto cinque vittorie e quattro pareggi, solo una volta hanno vinto in trasferta (contro la Roma) e hanno ritrovato una vittoria esterna che mancava da due mesi. Fuori casa il bilancio è molto meno brillante che nelle gare a domicilio: più di un punto in meno a partita, l’attacco funziona più o meno allo stesso modo ma la difesa, sia pure con una partita in più, incassa quasi quattro volte tanto che in casa. Adesso stiamo a vedere cosa ci dirà il campo per questa interessante partita: ci siamo davvero, la diretta di Sassuolo Torino Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Bologna Sassuolo (risultato finale 4-2): Ferguson completa la rimonta! (Serie A, 3 febbraio 2024)

SASSUOLO TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Sassuolo Torino Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

SASSUOLO TORINO PRIMAVERA: I GRANATA VEDONO LA VETTA!

Sassuolo Torino Primavera, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Granata secondi dopo l’ultima sfida contro la capolista Inter, pareggio 0-0 contro i nerazzurri che ha mantenuto invariata la distanza dalla vetta per il Torino, 4 lunghezze con il Toro che resta appaiato alla Roma a quota 34 punti.

Video/ Monza Sassuolo (1-0) gol e highlights: gol di Colpani e ritorno al successo (Serie A, 28 gennaio 2024)

Dall’altra parte c’è un Sassuolo reduce a sua volta da un pareggio sul campo della Sampdoria, con i neroverdi che dopo la brutta sconfitta contro il Frosinone ultimo in classifica sono riusciti a muovere di nuovo la classifica, mantenendo il sesto posto in zona play off a quota 30 punti, restando agganciati all’Atalanta. Una flessione recente per gli emiliani che vogliono confermarsi competitivi per ottenere un piazzamento valido a fine stagione per la post season.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Abati; Marchioro, Bianay Balcot, Mendes, Muntu; Ciammaglichella, Perciun, Dalla Vecchia, Njie; Dell’Aquila, Gabellini.

SASSUOLO TORINO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA