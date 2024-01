Diretta/ Torino Inter Primavera streaming video tv: si sfidano le prime della classe (oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA, DISTANZA DI QUATTRO PUNTI

La diretta Torino Inter Primavera, in programma sabato 27 gennaio alle ore 13:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I granata sono senza dubbio tra le squadre più in forma della Primavera con la sconfitta che manca addirittura da metà novembre con la Lazio. Il nuovo anno ha portato solo gioia ai piemontesi con le vittorie contro Juventus e Roma in campionato più quella con l’Inter in Coppa Italia.

I neroazzurri dunque hanno perso questo scontro diretto in Coppa e vorranno rifarsi in campionato, dove recentemente è arrivata la sconfitta per 1-0 contro la Juventus. La disfatta di Vinovo è stata resa meno amara dal successo di misura con la Sampdoria che ha mantenuto l’Inter in prima posizione a +4 dal Torino.

TORINO INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

TORINO INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torino Inter Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Abati, difesa a quattro con Marchioro e Muntu terzini più il duo Mendes-Bianay centrale. Perciun e Ciammaglichella mezzali con Dalla Vecchia regista. Dell’Aquila e Njie supporteranno la punta Gabellini.

L’Inter replica con il 4-3-3. Callegaris tra i pali, Aidoo insieme a Stante, Matjas e Cocchi comporranno la difesa. Nella zona nevralgica del campo Berebrunch, Zanchetta e Di Maggio aggiungeranno qualità e quantità mentre in avanti il compito di segnare sarà affidato a Kamata, Sarr e Quieto.

TORINO INTER PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Inter Primavera danno favorita la squadra ospite a 2.36. Secondo bet365, l’1 è a 2.65 mentre l’esito più alto è il pareggio a 3.30.

L’Over 2.5 lo troviamo a 1.71 a differenza dell’Under alla stessa soglia a 1.95. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.54 e 2.15.

