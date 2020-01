Video/ Torino Bologna (1-0): highlights e gol. Ai granata basta Berenguer (Serie A)

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino supera il Bologna per 1 a 0. Come si vede nel video Torino Bologna, nelle fasi iniziali del primo tempo i granata di mister Mazzarri tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni e riescono anche a passare in vantaggio all’11’ grazie alla rete messa a segno da Berenguer, sfruttando l’assist di Belotti, quest’ultimo già pericoloso in precedenza. Lentamente, gli ospiti del tecnico Sinisa Mihajlovic si risollevano e provano a cercare di siglare il gol del pareggio nonostante siano i padroni di casa a sfiorare il possibile raddoppio nel finale di frazione, precisamente al 40′, quando l’ex Verdi coglie un palo. In avvio di secondo tempo i felsinei sembrano tornare in campo con lo spirito giusto per rimontare ma falliscono diverse occasioni importanti con l’argentino Palacio, su tutte forse il palo centrato al 53′. Entrambi gli allenatori operano delle sostituzioni che non danno in ogni caso l’effetto sperato soprattutto per gli emiliani, i quali non vanno oltre le chances per Palacio e Sansone disinnescate da un attento Sirigu. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono al Torino di salire a quota 27 nella classifica di Serie A mentre il Bologna fallisce il possibile sorpasso sui rivali di giornata restando fermo a quota 23 punti.

VIDEO TORINO BOLOGNA, LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Bologna avrebbe forse potuto e dovuto fare qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente sancito dal punteggio finale. I rossoblu hanno per esempio fatto loro il possesso palla con il 56%, oltre ad aver dimostrato una precisione superiore rispetto ai granata nel fraseggio grazie al 71% contro il 59% di accuratezza nei passaggi, con 337 e 198 appoggi completati. La compagine allenata da mister Mihajlovic si poi distinta in modo particolare in fase offensiva: 5 a 3 le occasioni da gol, di cui 3 per Palacio, e 10 a 4 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 3 indirizzate nello specchio della porta e 3 per il solo Sansone. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Bologna è stata la squadra più fallosa a causa del 15 a 14 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Marco Piccinini, della sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente De Silvestri, Mazzarri, Lukic, Sirigu, N’Koulou e Laxalt da un lato, Bani, Santander e Sansone dall’altro.

IL TABELLINO

Torino-Bologna 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 11′ Berenguer(T).

Assist: 11′ Belotti(T).

TORINO (3-4-2-1) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Verdi(61′ Laxalt), Berenguer(81′ Edera); Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani(72′ Skov Olsen), I. Mbaye; Schouten, A. Poli(81′ Dominguez); Orsolini(77′ Santander), Soriano, N. Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì).

Ammoniti: 4′ De Silvestri(T); 12′ Mazzarri(T); 15′ Bani(B); 20′ Lukic(T); 60′ Sirigu(T); 83′ N’Koulou(T); 83′ Santander(B); 88′ Laxalt(T); 90’+5′ Sansone(B).

VIDEO TORINO BOLOGNA, HIGHLIGHTS E GOL





