Diretta/ Sassuolo Udinese, streaming video tv: chance fondamentale per i neroverdi (Serie A, 1 aprile 2024)

DIRETTA SASSUOLO UDINESE, DISTANZA DI QUATTRO PUNTI

La diretta Sassuolo Udinese, in programma lunedì 1 aprile alle ore 15:00, racconta della 30esima giornata di Serie A. I neroverdi sembravano aver messo il brutto periodo alle spalle con il successo per 1-0 contro il Frosinone, ma in realtà fin qui si è trattata dell’unica vittoria nelle ultime nove partite composte da 8 ko e un pareggio col Torino.

Diretta/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): un pareggio divertente! (oggi 30 marzo 2024)

L’Udinese naviga in acque leggermente migliori seppur senza avere una media punti troppo alta. La sconfitta col Torino infatti non ha dato continuità al pareggio con la Salernitana e la vittoria con la Lazio arrivate dopo il 2-0 inflitto dal Genoa. I neroverdi sono penultimi a 23 punti mentre i bianconeri militano al 14esimo posto a quota 27.

DIRETTA/ Roma Sassuolo (risultato finale 1-0): Viti si divora il pari! (Serie A, 17 marzo 2024)

SASSUOLO UDINESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sassuolo Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Sassuolo Udinese sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

DIRETTA/ Monza Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): la ribalta Russo al 96'! (17 marzo 2024)

SASSUOLO UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Udinese vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Consigli, difesa a quattro composta da Pedersen, Viti, Ferrari e Doig. In mediana Racic e Boloca con Defrel, Thorstvedt e Laurienté trequartisti a supporto di Pinamonti.

L’Udinese invece replica con un modulo molto diverso ovvero il 3-5-1-1. Okoye tra i pali, pacchetto arretrato formato dal trio Perez, Bijol e Giannetti. Pereyra e Kamara saranno gli esterni con Lovric, Walace e Payero a centrocampo. Davanti Thauvin dietro a Lucca.

SASSUOLO UDINESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Udinese danno favorita la squadra ospite a 2.50. Secondo bet365, l’1 è offerto a 2.88 mentre la X del pareggio a 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.05 contro l’1.75 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.80 e 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA