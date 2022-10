Diretta Sassuolo Udinese/ Streaming video tv: friulani a caccia di punti (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA: OSPITI IN DIFFICOLTÀ

La diretta di Sassuolo Udinese, partita valida per la settima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena lunedì 10 ottobre a partire dalle ore 15.00. Le due squadre si affrontano per dare una risposta a quanto accaduto sugli altri campi nel weekend. I friulani sono disperatamente a caccia di punti, dato che si trovano all’ultimo posto della classifica a quota 1. È andata diversamente ai neroverdi in questo avvio di stagione, dato che hanno ottenuto 10 punti e si trovano al settimo posto, a -4 dalla vetta.

La marcia del Sassuolo tuttavia ha subito un rallentamento nelle ultime partite. I neroverdi infatti sono reduci da tre pareggi, di cui l’ultimo a reti inviolate contro i pari età del Cesena. È indispensabile tornare a vincere per potere puntare in alto. L’Udinese invece è reduce da tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro i pari età del Lecce. È necessario invertire la rotta per provare a staccarsi dalla coda della classifica.

SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Udinese Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Sassuolo Udinese Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

SASSUOLO UDINESE PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Sassuolo Udinese Primavera. I padroni di casa non hanno particolari assenze con cui fare i conti. Per questo motivo il tecnico Emiliano Bigica dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Mandrelli, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari; D’Andrea, Bruno, Sasanelli; Russo. Gli ospiti invece probabilmente, dati gli ultimi risultati, cambieranno qualcosa. Il tecnico Jani Sturm potrebbe dunque disporre i suoi in un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Bartolo; Abdalla, Cocetta, Abankwah; Russo, Castagnaviz, Zunec, Centis, Iob; Pafundi, Campanile.











