DIRETTA/ Sassuolo Verona video streaming tv: neroverdi ok nei precedenti (Serie A, 1 settembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO VERONA: I TESTA A TESTA

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Sassuolo Verona: partita diventata classica in Serie A grazie alla costanza dell’Hellas nelle ultime stagioni, partita che prima dell’ascesa neroverde era un big match nel campionato cadetto. Sia come sia, alcuni dati su questa rivalità: dal dicembre 2017 si sono disputate 10 partite e il Sassuolo ne ha vinte sei, sono invece tre le affermazioni del Verona che però in ben due occasioni è riuscito a espugnare il Mapei Stadium.

L’ultima risale al gennaio 2022, e si era trattato di una partita davvero molto bella che si era conclusa sul risultato di 4-2; il Sassuolo invece ha festeggiato l’ultimo successo casalingo nell’ottobre scorso imponendosi per 2-1, ma quel Verona era ancora in crisi profonda e solo in seguito avrebbe rialzato la testa con l’avvento di Marco Zaffaroni. Possiamo anche ricordare che le ultime gare a Reggio Emilia si sono risolte in due vittorie del Sassuolo, altrettante sconfitte e un pareggio: il dato interessante riguarda il fatto che nelle ultime dieci sono arrivate ben sei vittorie fuori casa, e in generale si è segnato tanto perche parliamo di 34 gol in questo lasso di tempo, con ben quattro partite con almeno cinque reti totali. (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Sassuolo Verona sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box)

ANTICIPO STUZZICANTE

Sassuolo Verona, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 18.30 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Umori totalmente opposti nelle due squadre: la formazione di mister Alessio Dionisi, infatti, si presenta a questa sfida ancora a secco di punti. Nel primo incontro stagionale, infatti, i neroverdi sono stati sconfitti dall’Atalanta mentre nel secondo match non hanno raccolto punti sul campo del Napoli. Due sfide complicate che, però, non rappresentano un’attenuante.

Del tutto opposta la situazione in casa Hellas Verona. Gli scaligeri, infatti, hanno raccolto due successi in altrettante sfide: all’esordio stagionale i veneti hanno superato l’Empoli per poi avere la meglio, a sorpresa, contro la Roma di Mourinho. Due partite difficili che, nonostante i pronostici, hanno permesso all’Hellas di incamerare sei punti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Verona, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo mister Dionisi si affiderà al 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e una difesa formata da Toljan, Erlic, Tressoldi e Vina. A centrocampo lo squalificato Maxime Lopez verrà rimpiazzato da Boloca mentre in avanti dovrebbe rivedersi Berardi, assente nelle prime due uscite stagionali. Per il Verona, invece, consueto 3-4-2-1 con Montipò in porta e il pacchetto arretrato formato da Coppola, Mignani e Dawidowicz. Dubbi sulla corsia destra con Faraoni e Terracciano in lizza per una maglia mentre Bonazzoli e Djuric si giocano il posto in avanti.

SASSUOLO VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











