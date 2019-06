Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video e tv: Superpole e gara 1 (Gp Misano)

La Sbk torna in diretta dalla pista di Misano anche in questo sabato 22 giugno per una nuova grande giornata tutta dedicata al Gp della Riviera di Rimini per il Mondiale Superbike. Siamo quindi ancora al tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli e ci attendiamo grandissimo spettacolo anche negli appuntamenti di oggi, ovvero Fp3, Superpole e gara 1. Già nella giornata di ieri infatti i big del mondiale della Sbk si sono messi in bella mostra sull’asfalto italiano e di certo sono impazienti di accaparrarsi i primi punti, pesantissimi, messi in palio in questo fine settimana per il Gp della Riviera di Rimini. Difficile però individuare un favorito d’obbligo: se ieri nella Fp1 è stato il campione in carica della Superbike Jonathan Rea a segnare il giro più veloce, nella seconda sessione di prove libere si è messo in luce Van Der Mark in ottima forma in queste ultime uscite. Subito dietro a questi nomi però ha sempre fatto capolino l’attuale leader del mondiale della Sbk Alvaro Bautista, che vorrà di certo confermare ancora una volta la sua posizione e rimediare alla caduta occorsa solo pochi giorni fa in Spagna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp della Riviera di Rimini a Misano resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP RIVIERA DI RIMINI, MISANO

In attesa di poter dare il via alla diretta della Sbk per questa giornata così ricca di impegni del Gp della Riviera di Rimini, esaminiamo con cura il programma. Il sabato della Superbike come sempre sarà il giorno per prima cosa delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato. Essendo a Misano poi oggi non avremo alcun problema e il calendario sarà normalizzato con i consueti orari europei: oggi, sabato 22 giugno, la giornata ad Misano comincerà alle ore 9.00 del mattino con i 20 minuti la terza sessione di prove libere FP3. Poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole della Superbike, infine alle ore 14.00 ecco il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 11.40, dunque subito dopo quelle della Superbike.



