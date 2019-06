Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv prove libere FP1 e FP2 Gp Misano

La diretta Sbk ci terrà compagnia per la seconda volta stagionale dall’Italia: la Superbike infatti ci propone da oggi il Gp Riviera di Rimini 2019 sul tracciato di Misano, che ospita il settimo Gran Premio del Mondiale Sbk 2019, secondo appuntamento nel nostro Paese dopo quello di poco più di un mese fa ad Imola. Oggi venerdì 21 giugno 2019 si comincerà sul circuito Santa Monica di Misano Adriatico – intitolato alla memoria di Marco Simoncelli – con le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2, le quali ci dovranno dire se pure a Misano potrà proseguire il dominio di Alvaro Bautista e della sua Ducati. Due settimane fa a Jerez lo spagnolo vinse al sabato gara-1 e poi anche la Superpole Race, ma la domenica finì male con la caduta in gara-2, vinta da Michael Van der Mark. Bautista comunque vanta un saldo dominio nella classifica del Mondiale, con 300 punti a fronte dei 259 di Jonathan Rea, il primo inseguitore, ma in Italia la Ducati avrà un motivo in più per fare bene.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Misano sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Misano 2019 dalla Romagna resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP MISANO

Il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Misano Adriatico, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 21 giugno, si apre un weekend che sarà ricchissimo per tutti gli appassionati degli sport motoristici: il Gp Riviera di Rimini (per rispettare la dizione ufficiale) a Misano potrà essere seguito magari anche dal vivo da tutti gli appassionati, dunque andiamo adesso a ricordare tutti gli appuntamenti. La giornata della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – ciascuna durerà 50 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



