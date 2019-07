Diretta Sbk 2019/ Superbike: streaming video e tv, Superpole Race e gara 2

La Sbk è in diretta anche oggi domenica 7 luglio dall’iconico tracciato del Donington park per gli appuntamenti conclusivi di questo intenso weekend tutto dedicato al Gp di Gran Bretagna 2019. L’attesa è grande anche perché come gli appassionati ben sapranno, la tappa di Donington è una delle più attese di tutto il calendario oltre che una delle più insidiose sia per le difficoltà insite del tracciato che per le mutevoli condizioni meteo, capaci di stravolgere ogni corsa. Non scordiamo certo che con Superpole race e gara 2 verranno oggi messi in palio punti importanti per il Mondiale piloti della Sbk, dove infuria il duello tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea, campione della Superbike in carica. Ieri poi in gara 1 Alvaro Bautista è caduto, confermando tutte le difficoltà vissute nell’ultimo periodo: il momento è favorevole a Rea, che ne vorrà approfittare anche oggi per dare altre gioie al pubblico di casa a Donington.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Sbk in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp come sul canale Sky Sport Arena 204, che oggi si divideranno i principali appuntamenti del Gp di Gran Bretagna per la Sbk e classi vicine, data la coincidenza di calendario con le gare della Motogp. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, segnaliamo che gara-2 sarà visibile anche in chiaro su Tv8, per il resto il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Gran Bretagna 2019 a Donington resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2, GP DONINGTON

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno prima della nuova Superpole Race, una gara breve che stabilirà la griglia di partenza di gara 2 ma darà pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti, da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono. Naturalmente ecco poi l’appuntamento clou di questa giornata per il Gp di Gran Bretagna, ovvero gara 2, che invece si disputerà come da tradizione sulla stessa distanza di gara 1 e assegnerà chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Segnaliamo che a Donington stiamo vivendo naturalmente un weekend caratterizzato dall’oretta di fuso orario tra Italia e Gran Bretagna: in ogni caso per tutti gli appassionati non sarà certo complicato seguire i protagonisti della Sbk. Oggi, domenica 7 luglio, la giornata a Donintgon park comincerà alle ore 10.00 del mattino con il warm up; poi alle ore 12.00 ecco il via alla Superpole Race. Infine alle ore 15.00 ci sarà il semaforo verde per gara 2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara alle ore 13,15, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



© RIPRODUZIONE RISERVATA